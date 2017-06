Offentlig-privat innovasjon: «Det er fali’ det!»

Peder Inge Furseth ved BI uttrykker i RB at det trolig er umulig å få til banebrytende innovasjon i offentlig sektor. Furseths manglende tro og ambisjoner beviser hvor viktig denne diskusjonen er. Om noe land kan lykkes med banebrytende nyskaping i offentlig sektor, er det Norge. Vi har de beste forutsetningene, folkene og en samarbeidskultur som gjør det mulig.

KRONIKK Innovasjon Norge bryter med sin visjon Førsteamanuensis Peder Inge Furseth med synspunkt på hvordan Innovasjon Norge burde stimulere til mer innovasjon.

Furseth hevder at Innovasjonstalen strider med vår visjon om å gi lokale ideer globale muligheter. Det er selvsagt feil. Næringslivet er en vesentlig del av løsningen når det offentlige skal håndtere eldrebølgen. Gjennom mer offentlig-privat innovasjon kan vi skape nye bedrifter og eksportnæringer. Å ta opp slike spørsmål er jobben vår. Offentlig sektor skal bidra til å løse verdens store utfordringer, formulert i FNs bærekraftsmål. Bergen kommune bygger ikke utslippsfrie busser eller idrettshaller som produserer mer energi enn de bruker. Det gjør private aktører. Men offentlig sektor må være fremtidsrettede bestillere.

Anskaffelsesregelverket åpner nå for ny type dialog og samspill om de beste løsningene. Det er fremtiden. Ingen innoverer alene. Den digitale transformasjonen skjer nå. Samarbeidet mellom fagorganisasjonene, arbeidsgiverne og myndighetene har vært avgjørende i å skape velferdssamfunnet. Det blir minst like viktig når vi skal ivareta dyktige medarbeidere og sikre at de som får hverdagen snudd opp ned får jobber de opplever som meningsfylte. Det krever organisatorisk innovasjon. Ja, selvfølgelig blir det krevende. Men det ville være i strid med vår visjon å gi opp før vi har begynt – fordi noe er vanskelig, enkelte tror det er umulig og har behov for å latterliggjøre.

Vi har hentet olje fra større dyp i tøffere klima enn noen andre. Da bygget vi en næring i verdensklasse. La oss ha like høye ambisjoner for fornyelse av offentlig sektor. Potensialet er enormt og det er mulig.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge

