Skal Storlihytta rives?

Ja, dersom politikerne i plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune får det som de vil, blir store deler av den gamle Storlihytta revet. Bare den aller eldste delen fra 1890 vil bli stående. Forslaget om å rive sentrale deler av bygget er ifølge Romsdals Budstikke blant annet begrunnet med «at tiltaket vil fremme friluftslivet, og gi alle grupper i befolkningen tilgang til naturopplevelser» og at «dette styrker arbeidet for bedre folkehelse». Betyr dette at dersom hele det gamle bygget blir restaurert og tilbakeført til fordums storhet, og en ny moderne turistforeningshytte heller blir oppført ved siden av denne, så vil dette ikke fremme friluftsliv, tilgang til naturopplevelser og bedre folkehelse? Framstillingen i Romsdals Budstikke kan virke slik. Og er dette et argument mot sikring av et verneverdig kulturminne? Er det ikke her mulig å få til begge deler, - både et fullverdig vern og en god utbygging?

Fortidsminneforeningen mener at den verneverdige Storlihytta, som er med på fylkets regionale delplan for kulturminner av regional og nasjonal verneverdi, skal sikres og restaureres. Storlihytta er valgt ut som ett av få kulturminner i Møre og Romsdal med tilknytting til turisme og friluftsliv fra sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Den har derfor stor verneverdi. Dette gjelder ikke bare den eldste delen fra omkring 1890, men også den nyere delen fra omkring 1915. Det er Storlihytta som et helhetlig anlegg som gjør dette til et spesielt verneverdig kulturminne. Det er også de fysiske sporene av Storlihytta slik den har framstått siden 1915 som er i folks bevissthet som turisthytta i Moldemarka. Det er tross alt slik den har sett ut i over 100 år, også under krigen da den ble brukt som danselokale.

Som et verneverdig kulturminne kan det være store midler å hente til et slikt restaureringsprosjekt. Å bevare Storlihytta behøver heller ikke å være en motsetning til å få utført nødvendige utbedringer eller tilpassinger, eller eventuelt å bygge noe nytt og moderne like ved. Det er mange muligheter for å kunne sikre kulturminneinteressene og hele den historiske utviklingen av Storlihytta, samtidig som en får satt opp en moderne turistforeningshytte. Snarere enn å være et hinder, vil dette gi en god kombinasjon av natur, kultur og folkehelse.

Vi ser for oss at det er dette rådmannen i Molde kommune ønsker, når han i sin innstilling går imot at utbygger får rive store deler av Storlihytta. I plan- og utviklingsutvalget var det bare Venstre som gikk imot rivning. Når politikerne i formannskapet får saken opp på nytt 27. juni, har de mulighet til å sikre at Storlihytta blir sikret som kulturminne samtidig som de får bygge nytt. Det er ingen skam å snu. Molde feirer 275 år i år. Storlihytta har vært en del av byens historie gjennom nærmere 130 år. La en opprusting og restaurering av anlegget bli en gave til byen.

Sverre Riise, styreleder i Fortidsminneforeningen Romsdal lokallag

