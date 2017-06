Løfter og løftebrudd, ullprat eller tullprat?

Den 28. september 2015 kunne vil lese i Romsdals Budstikke om Sigrid Foss (96) som fikk enerom på et bad på Bergmo. (Får inderlig håpe at det ikke er samme rommet Gunborg Orvik – 98 har fått).

Den 2. oktober 2015 sto følgende: Kursendring. Han (Torgeir Dahl) understreket at den politiske plattformen til samarbeidspartiene H, Ap, KrF og V for perioden 2015-2019 betyr en kursendring.

– Våre viktigste politikkområder er eldreomsorg og skole, sa Dahl og viste til at Molde mangler tilbud mellom egen bolig og sjukeheim.- Det viktigste grepet blir 50 omsorgsboliger, med heldøgns bemanning, noe som har vært forsømt i Molde i kanskje tjue år. Dette blir et viktig trygghetselement for alle eldre og viktigste satsingen i politikken framover. Om fire år skal det skinne av eldreomsorgen vår sa Torgeir Dahl.

«Er dette en forpliktelse?» – Ja. Jeg er opptatt av å stå i situasjonen, ta ansvar, vise at bryr oss og faktisk prioriterer dette framover, sa Dahl til RB etterpå.

Det er nå gått 2 av disse fire årene og det har rent mye vann i havet siden. Hvor er vi da på stigen til det forespeilede «skinnet»?

Lørdag 7. november 2015 kunne man lese i RB at 18 av 56 pasienter på Kirkebakken hadde langtidsvedtak og ventet på å bli overflyttet til langtidsinstitusjoner. Fagsjefen i pleie og omsorg sa i same avis: «Sjøl om de siste 16 sjukeheimsplassene (Røbekk) kuttes nå kan nye omsorgsboliger stå ferdig tidligst i 2018».

Fredag den 29. april 2016 sto flg. overskrift i RB: «Høgste andel langtidspasienter på korttidsplasser på Kirkebakken noensinne».

Det fam. Orvik opplever i dag er det samme som mange, mange har stridd med i hele perioden siden Torgeir Dahl forkynte sin «regjeringserklæring» etter siste valg. Hva har skjedd? Etter min mening absolutt ingenting, bortsett fra at det er ingen av «regjeringspartiene» som kan ta opp noe, for de har jo «sverget» troskap i alle viktige saker!

Det er nok mange som har endt sine dager på dobbeltrom siste åra. Heldigvis er det noen som har mot og kraft til å stå fram og synliggjøre baksiden av den skinnende overflate som Dahl snakker om. Nå i etterkant forsøker RB å belyse de faktiske forhold. I intervju med fagsjefen får vi vite en hel masse prosenter og demografiske beregninger, som bl.a. sier at «dekningsgrad for heldøgns omsorg i institusjon og bofellesskap vil øke fra 18,9% i dag til 19% i 2020 som følge av Nobel bofellesskap. Dette kaller jeg i beste fall ullprat og bløff. Ingen skal fortelle meg at det går an å beregne slike ting på 10-dels prosent tre år fram i tid.

Fagsjefen sier videre at «antall personer med langtidsvedtak på korttidsplass er uvanlig lavt sammenliknet med de senere år. Dette skyldes at vi nå har omdefinert korttidsplasser til langtidsplasser». (forstå det den som kan). Løser man problem ved å omdefinere? Det er i hvert fall dårlig trøst for pasienter og pårørende som venter på enkeltrom! For hver av de sju som fortsatt venter i uvisse på enkeltrom er det en tragedie!

På direkte spørsmål fra RB om varaordførerens påstand om at politikerne ikke har fått signal om at det er behov for flere sjukeheimsplasser svarer ikke fagsjefen verken ja eller nei. I stedet får vi en tåkeutredning som ikke kan tolkes verken sånn eller sånn. Var virkelig journalisten fornøyd med svaret?

Etter mitt skjønn er det på høg tid at det blir tatt grep for å rette på den skakkjørte situasjonen. Våre politikere tar sommerferie den 22. juni, da får de god tid til å tenke seg om hva de ønsker å gjøre når de møtes igjen.

God sommer!

Olve Aasen, Molde

