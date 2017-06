KORTREIST BEREDSKAP

Når nøden er størst , kommer brann- og redningsvesenet først. Der andre nødetater strever med å være nær nok det som skjer når det skjer, møter mennesker i nød ofte dedikerte brannmannskaper med inngående lokalkunnskap. I diskusjonen om hvordan vi ruster oss for å forebygge og håndtere fremtidens utfordringer, har den kommunale og interkommunale brann- og redningstjenesten en helt avgjørende plass.

Fra 620 stasjoner har brann- og redningsvesenet kort vei til der folk bor, ferdes og trenger hjelp. Du finner brannressurser og materiell på flere enn 750 steder i Norge. 12 000 ansatte, 8 500 av dem på deltid, håndterer et bredt spekter av hendelser innen brannslokking, livreddende førstehjelp og teknisk redning. Brann- og redningsvesenet utførte akuttinnsats over 35 000 ganger landet rundt i 2016. I over 5 000 av tilfellene var innsatsen helseoppdrag, blant annet bistand eller støtte til spesialisthelsetjenesten gjennom utrykning med hjertestarter. Over 5 200 av utrykningene gjaldt innsats ved trafikkulykker.

Oppgavetypene- og mengden øker fra år til år, og kompleksiteten likeså. Klimaendringer, mer ekstremvær og flom, demografiske endringer, økt migrasjon og nye sikkerhetspolitiske utfordringer er noen av utviklingstrekkene som vil stille nye krav til forebygging og beredskap lokalt, regionalt og nasjonalt.

DSB jobber nå , tett sammen med blant annet fagmiljøene innen brann- og redning, med et program for å sikre kommunene og innbyggerne trygghet og sikkerhet levert av brann- og redningsvesenet også med fremtidens utfordringer. Mer samarbeid, økt kompetanse, sterkere fagmiljøer og risikobasert forebygging er sentrale stikkord for dette programmet, som vi kaller "Brannstigen".

Vi skal sammen med fagmiljøene revidere dimensjoneringsforskriften, som er det mest sentrale dokumentet vi har for etablering og drift av tilstedeværende lokal forebygging og beredskap i alle kommuner. Forskriften er menyen for hvordan kommuner, enten alene, eller aller helst i et samarbeid mellom mange kommuner, løser de brann- og redningstekniske oppgaver som vi alle forventer at de skal kunne løse for oss. Det handler om hvilke krav vi skal stille til ledelse, samarbeid, ressurser, kompetanse, vaktordninger, utrustning og kommunikasjon.

Det skal etableres en helt ny fagskole for brann- og redningspersonell, som erstatter dagens etatsutdanning med en åpen utdanning med mulighet for støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. Høsten 2019 er fagskolen klar til å ta imot de første heltidsstudentene til en toårig utdanning med omtrent like store deler teori og praksis, og et deltidsstudium som gir deltidsmannskapene den kompetansen de trenger.

Det er i kommunen man har best forutsetninger for å vurdere lokal risiko og sårbarhet. Derfor gir den nye forskriften om brannforebygging kommunene større frihet til å prioritere innsatsen der risikoen er størst. Samtidig stilles det større krav til kunnskap og kompetanse for de som skal forvalte regelverket lokalt. Gode samfunnseffekter avhenger av at man er del av et solid fag- og kompetansemiljø, med kultur for diskusjon, erfaringsutveksling og læring.

110-sentralene, brann- og redningsvesenets nødalarmeringssentraler, er den viktige førstekontakten for den som melder om en brann- eller ulykke på nødnummeret 110. Sentralene er bindeleddet til brann- og redningsberedskapen i kommunene, en beredskap som finnes i alle landets kommuner, og som kjennetegnes ved innsatstyrker med mindre enn 10 minutters innsatstid i de aller fleste større tettsteder. Nå knyttes politiets operasjonssentraler og nødnummer 112 sammen med brann- og redningsvesenets nødalarmeringssentraler 110. De to nødsentralene etablerer seg i samme hus, vegg i vegg med glassdører. Slik skapes det enkelt kontakt mellom de to operative nødsentralene når hendelser krever lynraske avklaringer og koordinering. Gevinster ved denne samlokaliseringen skapes lokalt hver eneste dag gjennom samarbeidet om dagligdagse oppgaver, planverk, øvelser og innsatshåndtering.

Med Nødnett er det bygget og satt i drift et landsdekkende og grenseoverskridende radiokommunikasjonssamband for nød- og beredskapsetatene. I lukkede talegrupper deler brann, politi og helse kritisk informasjon når noe har skjedd. Dette gjør noe med måten vi jobber på, og Nødnett er blitt et svært viktig verktøy fra brann- og redningsvesenene.

Brann- og redningsvesenet er kommunenes, og hele befolkningens, viktigste ressurs når det gjelder forebygging, beredskap og innsats for å redde liv og berge verdier. Selv om også brann- og redningsvesenet må tilpasse seg en verden i endring, er det helt avgjørende at vi tar vare på deres unike egenart; lokal tilstedeværelse og sterkt omdømme på grunn av den tryggheten de leverer hver eneste dag. Brann- og redningsvesenet nyter med rette en tillit i befolkningen som svært få andre, om noen, er forunt.

Av Cecilie Daae, direktør DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook