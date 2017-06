Sp i Kristiansund kontra Sps leder Vedum

Ken Alvin Jenssen, bystyremedlem fra Kristiansund Senterparti, har et innlegg i nettutgaven av Tidens Krav 15.07.2017. Der er han kritisk til at Sps leder Trygve Slagsvold Vedum støtter beslutningen om fellessykehus, som helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) fattet i 2012 med Sp som støtteparti. Helseminister Bent Høie (H) fulgte opp, og vedtok lokaliseringen til Hjelset i 2014. Jenssen mener Vedum bør gjøre som i regionsaken, der Vedum reiser land og strand og lover å oppheve stortingsvedtak, og bør nå love å gjøre om Sps eget sykehusvedtak om fellessykehus fra 2012.

Jenssen foregriper dommen fra ankesaken i lagmannsretten, og mener det er bevist nok lovbrudd til at tomtevedtaket i 2014 blir opphevet. Rettsaken om lokaliseringen burde være irrelevant hvis man opphever beslutningen om fellessykehus fra 2012. Likevel er mesteparten av innlegget viet rettssaken. Når Jenssen hevder at lokaliseringsprosessen var pill råtten så har domsavgjørelsene så langt ikke gitt han medhold i dette. Det er også et bomskudd å hevde at innsigelser til lokaliseringsprosessen i 2014 skal være grunn for å gi imot sentraliseringen som beslutningen om fellessykehus i 2012 medførte.

Det synes som om Jenssen har misforstått store deler av rettssaken. Han viser til at flere vitner argumenterte med økonomisk gevinst ved å plassere SNR nær Ålesund. Han mener dette var et rigget regnestykke. Men et poeng i rettssaken var jo nettopp at det ikke forelå noe slikt regnestykke – Eidsvik hadde aldri utredet samarbeid med Ålesund, og derfor heller ikke slike økonomiske effekter.

Regnestykket som Jenssen synes å referere til er dimensjoneringen og kostnadene for SNR, slik det fremkom i Eidsvik sin Idefaserapport. Disse størrelsene var alt for store, fordi alle tall var konsekvent rundet oppover. Dette ble korrigert i Konseptfaserapporten, der totalkostnaden ble redusert med 1,5 milliarder. Som regjeringsadvokaten påpekte, så var kostnadene i Idefaserapporten lokaliseringsnøytral, det var det samme SNR som var planlagt på alle alternative tomter. Feilen påvirket derfor ikke tomtevalget.

Et annet forhold er at Sps helsepolitiske talskvinne, Kjersti Toppe, mener at nedskaleringen i Konseptfaserapporten er uforsvarlig. Hun synes dermed å mene at det er tallene fra Idefaserapporten som er de korrekte, noe som strider med advokatene til Kristiansund sine viktigste argumenter.

Både Kinserdal og Haga ba Eidsvik om å fortsette i stillingen, og også levere sin egen innstilling. Ifølge Jenssen er dette å skvise henne ut. Hun ble paff da de begynte å trekke konklusjoner før hun hadde lagt fram sin innstilling. Men samtlige faglige utredninger var ferdige for lengst, og også flere utkast av Idefaserapporten forelå. Når D-dag nærmer seg med stormskritt så er det naturlig at selvstendig tenkende mennesker med ansvar for egne beslutninger også foretar egne vurderinger, de forholder seg ikke passive i påvente av Eidsviks dom.

Eidsvik erkjenner at hun la vekt på pasientlekkasjer. Dette er kun en bokføringsmessig fordelingseffekt internt mellom helseforetakene, og er irrelevant ved lokalisering av sykehus. Hun har åpenbart glemt bakgrunnen for hennes jobb som direktør for HMR, der helseminister Strøm-Erichsen begrunnet sammenslåingen av Helse Nordmøre og Romsdal med helse Sunnmøre til Helse Møre og Romsdal, nemlig behovet for et helhetlig perspektiv i helsesektoren. Eksempelvis forsvant pasientlekkasjene mellom de sammenslåtte helseforetakene med et pennestrøk, uten at pasientstrømmene ble endret. Eidsvik evner åpenbart ikke å se helheten. Hvis foretaksgrenser endres i framtiden faller hele Eidsviks argument i grus. Og vi har erfart hvor raskt slike grenser kan endres. Det er ikke slik man planlegger sykehus for framtidige generasjoner.

Eidsvik la også vekt på å plassere sykehuset nærmest dem med lengst reisevei. Det er ikke opplagt hvilken lokalisering som gir færrest pasienter med lange reisetider til sitt nærmeste sykehus. Tallene for Storbakken viser ikke reisetiden til de 10 000 pasienter som da velger et annet sykehus, og Eidsvik ignorerte konsekvent pasientene i grenseland til Lillehammer. Å vekte en svært liten gruppe pasienter på bekostning av alle andre, med utgangspunkt i tvilsomme tall, ville neppe passert kvalitetssikringen. Det vil så visst ikke være den løsningen som redder flest liv.

Det er gode grunner for at Haga og Kinserdal ikke bifalt disse momentene, og ikke støttet Eidsvik som ville gå for Storbakken. Eidsvik hadde ikke ryggrad til å levere sin egen innstilling, og kom isteden med en ullen begrunnelse for sin avgang, som skapte grobunn for en mengde spekulasjoner. En støy Eidsvik hevdet hun ikke ønsket, selv om hun var meget klar over problemene avgangen ville skape. Haga hadde bedt Eidsvik om å begrunne sin avgang med at hun var sliten, og noen mener dette er å be henne lyve. Jeg er ikke så sikker på at Eidsviks egen offisielle begrunnelse er en mindre løgn.

Eidsvik hevdet selv at hun ikke hadde tatt standpunkt, men alle fortalte i rettssalen at hun argumenterte for Storbakken. Eidsvik lette altså etter troverdige måter å vekte på som kunne støtte hennes konklusjon. Ikke rart at hun ikke greide det, alle eksterne uavhengige faglige rapporter pekte jo på Hjelset. Det konkluderte sågar Holte Consulting som kvalitetssikret Idefaserapporten. Hvis hun virkelig ikke hadde kommet til noen konklusjon, slik hun selv hevdet, da er det ulogisk at hun skulle reagere så heftig på at HMN antydet Hjelset. Eidsviks forklaring savner troverdighet.

Jenssen avslutter med å utfordre flere sentrale personer i Sp om hvordan de stiller seg til tomtevalget, og om de er villige til å gå imot Senterpartiets partipolitikk ved å akseptere et fellessykehus. Det skal bli interessant å se om noen argumenterer for et tomtevalg stikk i strid med konklusjonene til samtlige eksterne uavhengige faglige analyser som Eidsvik bestilte for HMR. Det blir også interessant å se om noen argumenterer mot sin egen beslutning om fellessykehus i 2012. Den gang oppfylte Senterpartiet et unisont krav fra Nordmøre om fellessykehus. Vi venter i spenning.

Rasmus Rasmussen, Molde

