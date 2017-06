Biblioteket på sykehjem i Vestnes

Kjære folkevalgte i Vestnes, jeg sliter litt med å forstå hvorfor enkelte av dere heller vil ha nytt bibliotek i helsehuset fremfor i sentrum, der folk ferdes.

Takket være de enormt dyktige ansatte ved biblioteket på Vestnes, har denne flotte og viktige kulturinstitusjonen virkelig fått dreis på sakene de siste årene. Ikke bare innfrir biblioteket innbyggernes lesetrang, men det har vært arrangert foredrag og underholdning av ypperste klasse, noe for enhver smak, snakkbart kvelder, astrologi show, heklekveld og annet. Både lokale og nasjonale forbilder har besøkt lille Vestnes. Personlig var gleden stor over å kunne oppleve Knut Jørgen Røed Ødegaard med sin enorme innlevelse.

Barn og unge. Biblioteket er også veldig populært blant barn og ungdom etter skoletid. Biblioteket har blitt et treffpunkt både faglig og sosialt. Her møtes de i hopetall etter skoletid, gjør lekser, spiller spill, drikker te og leser bøker. Det praktisk talt syder i hver krik og krok. Som mor er dette veldig positivt å se, når jeg vokste opp var biblioteket et kjedelig sted der det ble hysjet mye. All ære til alle dere fantastiske ansatte.

Siden det også er bestemt at alle elever på ungdomstrinnet skal flyttes til Helland Skule, hadde det vært praktisk å ha biblioteket i sentrum rett ved holdeplass for buss og hurtigbåtkaia. Biblioteket kunne fått lesesal og lekserom og vært det faglige og sosiale samlingspunktet som mange unge etterlyser. Har dere folkevalgte spurt ungdommene og ungdomsrådet hva de tenker om denne saken? De skal vel høres i saker som angår dem? Om jeg ikke er helt feilinformert, så omhandlet en oppgave i årets innovasjonscamp sosiale rom for ungdommen i kommunen.

Der folk ferdes. Vel, nå skal biblioteket få nytt tilholdssted, og jeg vil si dette er den viktigste kulturpolitiske saken i Vestnes på mange år. Hvorfor skal biblioteket legges inn i et helsehus? Etter min mening bør en så viktig institusjon ligge der folk flest ferdes, i sentrum av sentrum.

Jeg håper at biblioteket på Vestnes i fremtiden også vil arrangere kvelder med ulikt innslag. Vil dette bli oppfattet som støyende på de som bor i helsehuset? Dette er allerede en kjent problemstilling ved arrangementer på Myra, som for pasienter i nabohusene oppleves som støy.

I Molde har biblioteket fått nye fantastiske lokaler på Plassen. Jeg ble mektig imponert første gangen jeg var der, ikke vanskelig å tilbringe timer der. Hadde biblioteket blitt like populært om det ble plassert på Glomstua? Neppe.

Hadde det vært tilstrekkelig om det ble etablert en bibliotekfilial på helsehuset, bemannet noen timer i uka?

Enkelte har omtalt Kjøpmannsgata for dødens gate, etter mitt skjønn en ganske hard uttalelse. Hadde det ikke vært flott om et fremtidig bibliotek kunne plasseres her? Mange jeg har snakket med, næringsdrivende på Helland, ønsker gjerne dette. Hadde det ikke vært flott med litt mer liv og aktivitet i sentrum? Alle ønsker vel et levende sentrum? Jeg har også registrert i VA at næringsdrivende og eiendomsutviklere ønsker å samarbeide med kommunen om et slikt prosjekt. Er dette en type invitasjon man bare skal avfeie? Etter min mening oppnås det store positive synergier om kommune og privat næringsliv evner å samarbeide. Må kommunen absolutt eie bygg, eller kan dette leies? Det er vel først og fremst innholdet som er viktig for folk flest?

Og hva med det arbeidet som sentrumsnemd har lagt ned, arkitekter og konsulenter. Er sentrumsplanen «Vel i havn» skrinlagt? Blir uttalelser fra disse instansene avfeid med et pennestrøk?

Økonomi. Økonomisk sett bør jo det være en enorm kostnadsreduksjon for kommunen å ta ut arealet i helsehuset som er tiltenkt bibliotek. Dette er slik jeg har forstått et ganske stort areal, og vi snakker om titalls millioner. Penger som kan brukes på bibliotek i sentrum. Om det også samarbeides med lokalt næringsliv og kommunen blir leietager, ja da slipper kommunen å tenke på vedlikehold av bygninger.

Enten eller? Både og! Alle er vel enige om at kommunen trenger både et nytt helsehus og et nytt bibliotek. La ikke dette bli en debatt om enten eller, la det bli ja takk, begge deler. Det er ikke for seint å snu i denne saken, så vidt jeg vet er det ikke ansatt prosjektleder eller utarbeidet detalj planer for helsehuset.

For meg blir dette litt som soft is og ketchup. Begge er godt, men ikke sammen.

Diskuterte problemstillingen rundt plassering av bibliotek med noen gode venner på lørdag. Vi spant også litt rundt Vestnes som båtbyggerkommune av dimensjoner og at tema båtbygging burde brukes mer i markedsføring av Vestnes som turistdestinasjon. En av disse, en ganske kreativ og iderik kar, kom med en ide jeg ikke helt har klart å legge fra meg.

Tenk om biblioteket på Vestnes kunne spesialisere seg på maritim litteratur. Vise vår stolthet som båtbyggerkommune. Vise frem kunsten fra enkle trebåter til store moderne forsvarsskip. Kanskje kunne båtbyggermuseet vært plassert her også, så kunne vi toppe det hele med et serveringssted/ mikrobryggeri der man kunne kjøpe seg en Babord eller Styrbord. WOW, det hadde vært suverent. Lære, oppleve og nyte, i maritimt miljø, ved sjøkanten. Vel, dette blir vel bare en drøm om biblioteket plasseres på sykehjem.

Bibliotekvenn, Hilde Anita Furland Frostad

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook