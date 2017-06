Raumas mannlige Høyre-ordfører går baklengs inn i framtida

Rauma Arbeiderparti fremmet på vårens siste kommunestyremøte forslag om at Rauma skulle følge loven. Dette var Høyres ordfører motstander av, og klarte med 1/3 av kommunestyrerepresentantenes stemmer å forhindre at forslaget kom opp til votering.

Øverste leder for kommunens administrasjon blir i kommuneloven omtalt som administrasjonssjef. Rådmannstittelen er for lengst skrotet. Når Rauma kommune nå får ny øverste leder for kommunens administrasjon skulle en tro at det var gyllen anledning til å rette seg etter lovens ordlyd, men den gang ei.

Høyres mannlige ordfører Lars Olav Hustad hadde en rekke argumenter for hvorfor Rauma kommune skulle beholde den gamle tittelen Rådmann. La oss ta en gjennomgang.

Da den omtalte stillingen ble lyst ut ble det i annonseteksten søkt etter ”Rådmann i Rauma kommune”.

Hvis man i ettertid av en utlysning og ansettelse oppdager at kommune ikke har fulgt loven finnes det vel ingen foreldelsesfrist for å korrigere dette. Den nye lederen har enda ikke startet i jobben sin, og vi kan ikke se noe hinder for at kommunen i ettertid kan rette opp sine feil. Å korrigere en stillingstittel er neppe ordførerens største utfordring.

Det er på trappene en ny kommunelov hvor det ligger an til at øverste leder i en kommune skal bli titulert Kommunedirektør.

Vi hilser den nye tittelen velkommen, men det endrer ikke det faktum at det allerede i dag finnes en lov som viser til en kjønnsnøytral tittel for omtalte stilling. Vi antar at ordføreren ikke i andre saker avventer å følge en lov, fordi ”en ny lov er på trappene”. Ikke vet vi at den nye loven blir vedtatt, ikke vet vi hva den nye loven eksakt vil inneholde og ikke vet vi når den nye loven eventuelt kommer. Vi foreslår at Rauma kommune og Raumas ordfører følger det lovverket som ligger til grunn i dag.

Det finnes mange andre kjønnsbestemte yrkestitler.

Ja, og det blir stadig færre av de og det er det en grunn til. Dersom vår oppvoksende generasjon intuitivt skal skjønne at en mann kan jobbe som ”jordmor” eller at en kvinne kan jobbe som ”styrmann”, ja da må vi fortsette jobben med å få endret titlene til å bli kjønnsnøytrale. Rådmannstittelen står i en særstilling når det gjelder kjønnsbestemte yrkestitler, for her har faktisk Stortinget vedtatt at øverste administrative leder i en kommune benevnes med tittelen Administrasjonssjef. Altså, burde dette være den enkleste sak i verden å få endret. Ordførerens utsagn: ”… titler som folk ikke oppfatter som kjønnsbaserte” er nok basert på meget enkel forskning. Spør du elever i barne- og ungdomsskolen (som faktisk skal ha disse jobbene om noen år) om de kan beskrive en helsesøster eller en fylkesmann, vil vi tro at meget enkel forskning også viser at folk kan oppfatte yrkestitler som kjønnsbaserte.

Den nye lederen har blitt rådført og hun ønsket at rådmannstittelen blir videreført inntil videre.

Hva den ansatte mener i denne saken er mindre relevant. De færreste av oss får velge tittel på vår egen jobb. Denne saken handler ikke om nye lederen personlig, selv om det er et paradoks at Rauma nå får sin første kvinnelige Rådmann. Saken handler om å følge loven, likestilling og symboleffekt.

I Rauma kommune har tittelen på den øverste administrative lederen vært rådmann i mange år.

Ok, så fordi noe ”alltid har vært slik” så skal vi heller ikke gjøre noen endringer? Da lurer vi på den øvrige politikken til Høyre – ”Nei, slik har det alltid vært, så da må det fortsette å være slik.” Hvis dette er kjennetegnet på Høyres politikk så ga ordføreren i Rauma velgerne nok en god grunn til å stemme fram et regjeringsskifte til høsten.

Rauma kommune hadde på kommunestyremøtet 14.juni muligheten til å gå foran med et godt eksempel. Det var fremmet en interpellasjon med ønske om å endre tittelen fra Rådmann til Administrasjonssjef. Høyres mannlige ordfører klarte effektivt å forhindre dette og dermed også aktivt å forhindre at Rauma kommune følger loven. Symboleffekten er stor, Høyres ordfører viser her i praksis hva likestillingspolitikk betyr for hans parti. Det ser nok en gang ut som det er venstresiden i norsk politikk som må kjempe for videre framgang i likestillingspolitikken.

Kvinnenettverket for Møre og Romsdal Arbeiderparti

Hilde Furre

Anne-Lise Mikkelsen Tellnes

Hege Karina Bøe

