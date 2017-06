Sint på Halsa!

Til min store overraskelse ble jeg overmannet av et sinne da jeg leste i Driva idag at Halsa ikke ser noe annet for seg enn å gå inn i Trøndelag, og dermed sette en stor sprekk i Nordmøre. Mange stygge skjellsord vrimlet opp i hodet mitt: Nordmørssvikar! Nordmørsslaktar! Nordmørsparterar! (De andre ordene er for stygge til å komme på trykk!)

Ole Dahl Rossbach er kjempesur fordi Eide forsvant inn i Romsdal og han ble gjort til romsdaling, han som ble født som nordmøring i Eide under evakueringen av Kristiansund i 1940. Han vil ikke ta navnet Eide i sin munn oftere, sier han. «Svikere!» sier han. Og det enda Eide forblir i Møre og Romsdal, og bare skifter fogderi.

Halsa slår nå en sprekk i Nordmøre øst for den indre av de to fjordene som deler Nordmøre i tre deler. Når vi endelig får bru over den fjorden – da skal vi altså gå ut av fylket vårt – for Halsa gjør nå det som vil få flere øst for fjorden til å følge etter. Som sauer.

Møre og Romsdal fylke må nå i full fart gå på frierføtter til den nye storkommunen Halsa-Snillfjord-Hemne og få dem til å innse at det er en fordel for hele den nye storkommunen får tilhørighet til Møre og Romsdal, et langt rikere, mer dynamisk og innovativt fylke enn Trøndelag - der alt suges ned i pengesluket Trondheim.

Fylkesordfører Åsen: Ta med rosebuketten og dra avsted på frierføtter da, mann! Du har ingen tid å miste! Husk: Nordøstre Nordmøre er den nye spennende delen av Møre og Romsdal!

Glærum 14.juni-2017.

Dordi Skuggevik