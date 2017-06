Hvorfor i all verden fellessykehus?

Dette spørsmålet har jeg stilt flere ganger, men har ikke fått noe forståelig svar. Minst ett av følgende spørsmål bør gi begrunnelsen:

1. Er investeringene lavere i nytt fellessykehus enn oppgradering av de to vi har?

Nei! Det viser seg at investeringene til et fellessykehus på Opdøl må reduseres med hele 1,5 milliarder kroner for å være i nærheten av bærekraftig. Det innebærer at det ikke blir barneavdeling og fellessykehuset får mindre sengekapasitet enn de to eksiterende lokalsykehusene! Å skrote to lokalsykehus er ikke lønnsomt.

2. Er et fellessykehus økonomisk driftsbesparende?

Nei! Alle undersøkelser i OECD-landene viser at mindre sykehus er billigere i drift per DRG-enhet (kostnadsmålet for sykehus) enn store.

3. Er et fellessykehus bedre tilgjengelig?

Nei! Det er det lett å se uten å være «ekspert». Romsdal og Nordmøre er over fire ganger så stort som Vestfold fylke. Vi har fjorder, ferjer, fjell og en kommunikasjonsstruktur og et værlag som er langt mer utfordrende enn Vestfold. Selvsagt er to sykehus mer tilgjengelig for befolkningen enn ett. Styrelederen Kinserdal for sykehusene her i fylket er adm. direktør for Vestfoldsykehusene! Rett mann på rett sted for distriktspolititikk?

4. Er et fellessykehus bedre for akutt-tilfeller og fødende?

Nei! Selvfølgelig ikke. Det er disse pasientene det haster mest med. Det er ikke en fordel at de blir sentralisert slik at tiden til nærmeste sykehus blir forlenget. Se punkt 3.

5. Blir det bedre å rekruttere helsepersonell ved å plassere fellessykehuset på Opdøl?

Nei! Fellessykehuset er da utenfor begge byene. Det betyr pendling til/fra den byen der arbeidsplasser og ungdoms- og videregående skoler for ektefelle og barna er. Det er en dårlig rekrutteringsfaktor.

6. Gir fellessykehuset bedre kapasitet for befolkningen og kommende eldrebølge?

Nei! Det blir enda mindre sengekapasitet med fellessykehus enn de to nåværende lokalsykehusene har (se punkt 1).

7. Er det fordel at en stor del av medisinsk spisskompetanse på Nordmøre fjernes?

Nei! Det er en stor ulempe, i alle fall for Nordmøre.

Jeg har spurt de to mest iherdige debattantene for fellessykehus på Oppdøl Rasmus Rasmussen og Terje Sundsbø hva fordelene med fellessykehus er. Svarene er merkelige. Rasmussen sier at to sykehus «er den desidert dårligste løsningen – det vil medføre en vedvarende destruktiv kamp om felles ressurser til evig tid». Det han egentlig sier er: Fjern hele sykehuset fra Nordmøre så slutter nordmøringene å kverulere! Rasmussen burde lese hva professoren hans, Arild Hervik, sa: «Uansett tomtevalg vil et vedtak om et fellessykehus utløse et opprør vi aldri har sett maken til de siste tretti årene» (RB 15.10.2010). Han har helt rett. Uansett tomtevalg, Oppdøl eller Storbakken, vil opprøret fortsette i generasjoner hvis man ikke tar til vettet nå. Det vettet tror jeg ikke Rasmussen har, fordi han argumenterte for to sykehus tidligere! Sundsbø viser ofte til Rasmussens argumentasjon, selv om han også var for to sykehus tidligere. Forstå det den som kan.

Jeg føler trang til å sitere den islandske skalden som sa til kong Harald Hardråde: «Drep meg, men ikkje med graut!»

Steinar Berge

