«Løft Tautra-tunellen opp i dagen!»

Etter å ha gått gjennom Harald Buvik fra Statens Vegvesen (SVV) sin presentasjon under Brannvernkonferansen 2017, må jeg si jeg er sjokkert.

La meg gjengi noen av punktene han la frem:

• Vegtuneller er identifisert som potensielle for storulykker.

Det vil si at SVV er bevisst det faktum at faren for en stor ulykke med mange dødsfall, er definitivt tilstede, også i Tautra-tunellen. Likevel planlegges det undersjøiske tuneller der det enkelt kan bygges trygge bruer.

• Ulykker i tunneler skjer sjeldnere, men har ofte større konsekvenser enn de som skjer utenfor tunneler.

Selv med denne kunnskapen kjøres det videre på med å lage en vei, mellom Vestnes og Molde som utvilsomt, en dag, vil oppleve en større katastrofe som vil koste menneskeliv. Hvem har ansvaret? Sjåføren som må kjøre i en undersjøisk tunell, eller de som bygde denne «redningsmannskapsfiendtlige» veien?

• 2 branner i tunnel pr. måned i Norge.

Det sier sitt. Dette er å spille russisk rulett med de reisendes liv. Hvem av våre kjære er i tunellen neste gang katastrofen slår til? Mennesker som ikke kan springe? … mens redningsmannskapene står på utsiden og venter. Fordi det er noe som heter; Selvredningsprinsippet.

Prinsippet om selvredning …

• Prinsippet for evakuering baserer seg på selvredningsprinsippet, det vil si at trafikantene skal ta seg ut enten til fots eller ved hjelp av eget kjøretøy.

Og det er her jeg vemmes og sjokkeres. SVV har her lagt opp til en redningsløsning der det er bare de som kan springe vil ha en sjanse til å komme seg uskadd ut?!

Selvredningsprinsippet, betyr at du skal selv redde livet ditt, og om du greier det, andres, hvis du har havnet i infernoet. Det er, etter min mening, rett og slett ikke holdbart. Jeg er bekymret når SVV bygger veier der de som skal redde liv ikke kommer til. Ja, det er med i planleggingen, at du skal redde deg selv.

Selvredningsprinsippet, betyr at hvis du er så dum at du kjører ned i Tautra-tunellen, og havner i en katastrofe, så har staten og redningsmannskapene fraskrevet seg ethvert ansvar. Grei deg sjøl! Dette prinsippet settes i et grelt lys når man så vet at branner i lukkede rom kan utvikle gasser som dreper i løpet av sekunder. I tillegg kommer panikken. Og redningsmannskapene står på utsiden og venter.

Selv i Tautra-tunellen med sine to løp, må de forulykkede som kan springe, for det må du, tilbakelegge 125 meter på noen sekunder. Dette gjelder også folk med rullator. Er livene til de som ikke kan springe, mindre verdt?

Nei, Løft Tautra-tunellen opp i dagen. For brukernes skyld! Jeg synes vi alle er verdt det! Kan vi på den måten unngå ett enkelt dødsfall, så er det verdt det.

Øyvind Granberg, bekymret trafikant

--------

