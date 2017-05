En oppfordring til Torgeir Dahl: Det er ingen skam å snu!

Det er valgkamp, og det spisser seg til rundt det omstridte nye sykehuset som planlegges på Hjelset. Etter 2 år med noenlunde stillhet, om man kan kan kalle det det, er det nok en gang skutt politisk fart rundt saken. En sak som ikke bare har splittet fylket, satt fart i regionspørsmålet og skapt mer avstand mellom fogderier, men også splittet Nordmøre som region. Det er mange følelser i bildet, og mange meninger; både hos folket og hos våre politikere.

Som nordmøring og som kandidat for Nordmørslista sin stortingsliste følger jeg saken med stor interesse. Etter at lokallaget til Senterpartiet i Kristiansund denne uken slengte seg med i kampen for å bevare Kristiansund sykehus, på tross av manglende støtte hos fylkeslaget, har saken blitt mer brennheit enn noen gang. Lundteigen fra sentralt hold er på linje med det Nordmørslista mandag skrev; forutsetningene for et nytt fellessykehus er brutt! Han sier som mange før seg: Behold Kristiansund sykehus, og bygg nytt lokalsykehus for Molde.

Vi kan se i dagens aviser at dette opprører moldeordfører Torgeir Dahl. Han er provosert, og går hardt til orde mot Senterpartiet i nordmørsbyen og sentralt. Men kjære Dahl, ser ikke du at prosjektet begynner å revne? Varsko om økonomien, prosjektet er nedskalert mer enn en gang og våre to vakre regioner får ikke det fantastiske bærekraftige sykehuset vi er lovet! Du er en dreven politiker, til og med på Nordmøre erkjenner vi dyktigheten din, og det er mer enn en gang sagt at vi skulle hatt en slik politiker selv. Gå foran som et godt eksempel! Du manet til ro og samarbeid i tiden etter den skjebnesvangre avgjørelsen i desember 2014. Hva med å faktisk inngå samarbeid? Med deg i spissen kan vi få et godt utfall i begge byer, ikke bare et historisk sådan, men kanskje også et utfall som vil skape tilgivelse og tillit mellom to fogderier som har alt å tjene på å samarbeide og bygge hverandre gode, framfor utviklingen som har pågått over mange tiår hvor det motsatte er gjort.

Bygg et flunkende nytt, men mindre sykehus enn tenkt i Molde på Eikrem, rust opp og behold Kristiansund sykehus med en fornuftig deling av funksjoner. La Kristiansund får beholde føde, akutt og barneavdelingen. At nordmøringer eller romsdalinger av og til må på naboen sitt sykehus for behandlinger er ikke noe stort problem, så lenge begge byer har funksjonelle og effektive lokalsykehus. Styrk begge sykehus med de avdelingene hvor de har best ekspertise, som Kristiansund med ortopeden og barneavdelingen, Molde med nevrologi osv.

Med et fullverdig sykehustilbud i fylket, fordelt på to gode sykehus med hver sin ekspertise, vil strømmen av pasienter ut av fylket ta slutt. Dette vil også glede foretaket, da vi i dag vet at mange pasienter velger andre sykehus.

Folket ønsker ikke mer krangling. Folket ønsker ikke mer splittelse. Folket ønsker ikke et fellessykehus som ikke tilfredsstiller de forutsetningene som ble lagt. Folket ønsker nærhet og trygghet til eget lokalsykehus. Effektive og sunne lokalsykehus. Gi folket det de vil ha! Å lytte til folkerøsten er ikke et nederlag, ikke for en politiker som ser verdien av å spille på lag med befolkingen han eller hun skal tjene.

Et vedtak ble hastet fram, i en prosess som ikke var god. Nå skal vi haste videre ved å vedta bygging av et sykehus før vi vet om vi får det innholdet vi er lovet.

Stopp i tide denne gangen! Det er ingen skam å snu!

Av Linda Jorunn Sandnes, stortingskandidat, Nordmørslista

