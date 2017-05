Steinar Berge sin uredelige sykehuskamp

Den 18. mai 2017 i nettutgaven av Romsdals Budstikke har Steinar Berge enda et tilsvar til meg i sykehusdebatten, med samme tema som før – fordeling av offentlige arbeidsplasser. Han er enig i at et sykehus lokaliseres av hensyn til de syke, ikke av hensyn til arbeidsplasser for de friske. Så fortsetter han med å motsi seg selv, helt uten hemninger. Han sier at et fellessykehus vil medføre fjerning av arbeidsplasser fra de sykehusene som legges ned. Og som vanlig så nevnes kun hensynet til Nordmøre. Berge har helt rett når han påpeker at jeg sier at dette er kynisk. Og han virker fortsatt forundret.

LESERINNLEGG Uten betydning med et sykehus på Nordmøre? - Å flytte sykehuset fra Nordmøre til et fellessykehus i Romsdal fjerner arbeidsplasser for spisskompetanse, skriver Steinar Berge.

I sitt forrige innlegg hevdet Berge at jeg «mener den medisinske behandlingen og pleien av pasientene blir langt bedre ved å flytte sykehuset og syke nordmøringer, også de tiltrengende øyeblikkelig hjelp, og fødende til Oppdøl!» Å tillegge meg synspunkter jeg aldri har forfektet kalte jeg en skammelig og uredelig debatteknikk jeg hadde håpet Berge holdt seg for god til.

Det gjør han åpenbart ikke. Siden jeg ikke vedkjente meg slike synspunkter, antyder han nå at jeg da mener at det er økonomien som blir bedre. Igjen argumenterer Berge mot synspunkter han tillegger meg, men uten å vite om jeg faktisk har slike synspunkter. Steinar Berge øser stadig på med eksempler som demonstrerer at han er både uetisk, kynisk og frekk.

Berge påstår det er kun to argumenter som brukes for fellessykehus, og at begge er feil. Vel, jeg kan minne Berge om mine argumenter for fellessykehus, siden han åpenbart enda ikke har fått med seg noen av disse. Jeg har innsett at fortsatt to sykehus er den desidert dårligste løsningen – det vil medføre en vedvarende destruktiv kamp om felles ressurser til evig tid, der man i Kristiansund ikke aksepterer andre løsninger enn sine egne, basert på mottoet «vi gir oss aldri». Denne inngrodde holdningen resulterer i en total mangel på respekt for fattede beslutninger, og et komplett fravær av samarbeid om felles løsninger. Berge innser tydeligvis ikke at han selv kun underbygger disse argumentene mot fortsatt to sykehus. Han fortsetter å motarbeide demokratiske beslutninger, og bedriver en intens og åpenbart uredelig kamp for enda en gang å stoppe sykehusplanene.

Berge forsøker å tillegge meg synspunkter for fellessykehus som det er Nordmøre som er de største eksponentene for. Berge bør i stedet ta et oppgjør med Orkidé, samarbeidsorganet for alle kommunene på Nordmøre, som både før og etter lokaliseringen av fellessykehuset argumenterte mot fortsatt to sykehus. Og Berge kan også ta et oppgjør med KomVekst, samarbeidsorganet for næringslivet i Kristiansund og omland, som ville legge ned alle andre akuttsykehus mellom Ålesund og Trondheim, slik at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skulle bli størst mulig. http://www.rbnett.no/nyheter/sjukehus/article300368.ece.

Det var altså på Nordmøre man oppviste en sjelden unison enighet, og nærmest samstemt krevde fellessykehus. De fikk viljen sin i 2012, og daværende ordfører Øyen i Kristiansund feiret med champagne. Nå fører Berge isteden et korstog mot meg, og hevder feilaktig det er jeg som har anført de argumentene Nordmøre med stor suksess benyttet for å få fellessykehus. Å rette baker for smed er åpenbart innarbeidet kutyme på de trakter.

Beslutningen om fellessykehus ble fattet i 2012 av helseminister Støre (Ap). Kampen for å omgjøre den beslutningen mangler totalt troverdighet – i så fall burde kampanjen begynt da, og ikke først etter lokaliseringsvedtaket i 2014. Det finnes ikke et eneste politisk parti på Stortinget som vil starte denne sykehusstriden enda en gang, de er meget tilfreds med at helseminister Høie (H) har tatt støyten. Mottoet «vi gir oss aldri», som tydeligvis etterleves til fulle i Kristiansund, er overhodet ikke forenelig med demokratiske prinsipper.

Den løsningen Berge kjemper for – to sykehus, ble vedtatt av styret i Helse Nordmøre og Romsdal og styret i Helse MidtNorge i 2010, men stoppet av helseminister Strøm-Erichsen, som erstattet begge styrene med nye. Den gang til stor jubel i Kristiansund. Nå er det på tide at politikerne fullfører vedtakene fra helseministrene i 2010, 2012 og 2014, sykehusplaner som stammer helt tilbake fra 80- tallet, og sørger for en solid finansiering. Nok er nok, pasienter og ansatte fortjener nytt sykehus nå. Ikke en ny sykehuskamp, enda en gang.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook