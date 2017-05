Senterpartiets valgflesk kan bli dyrt

Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, sier at Sp ikke støtter fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, og mener dette er en feilslått sykehuspolitikk. Hun sier Sp mener det riktige hadde vært å bygge et nytt sykehus i Molde og fortsatt ha et fullverdig lokalsykehus i Kristiansund. Dette er motsatt av det Sp støttet da de satt i regjering sammen med Ap, den gang helseminister Støre i 2012 vedtok et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.

Ifølge Toppe er grunnen til denne omkampen opplysningene om at sengetallet er kuttet, og at det planlegges en høyere beleggsprosent. Disse tilpassingene skyldes at de økonomiske rammene er redusert med 1,5 milliarder kroner i forhold til det som ble planlagt da tomten ble besluttet.

Det er altså de økonomiske rammene som er den bakenforliggende årsak. I 2010 stoppet helseminister Strøm-Erichsen byggingen av nytt sykehus i Molde. Mange i Kristiansund hevdet den gang det var fordi planene ikke var tilpasset endrede økonomiske rammer. Når helseforetaket nå faktisk tilpasser seg nye økonomiske rammer, så hevder Sp at forutsetningene for fellessykehuset dermed er brutt.

Istedenfor å bygge et fellessykehus man ikke har råd til, er Sp sin løsning å bygge et nytt sykehus i Molde og ruste opp sykehuset i Kristiansund, og drifte to sykehus. Pengesekken blir ikke større av å fortsette med å drive to sykehus, og i tillegg ruste opp disse. Hvis de økonomiske forutsetningene ikke er tilstede for et nytt fellessykehus, da er de vel heller ikke tilstede for den alternative løsningen med to fullverdige lokalsykehus med tilsvarende fullverdig opprustede bygninger og utstyr? Løsningen på de økonomiske problemene kan da umulig være å velge en enda dyrere driftsmodell med doble funksjoner?

Toppe innser at en ny behandling vil utsette hele utviklingen av sykehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal. De som har fulgt med i sykehussaken har etter hvert fått innsikt i den rigorøse veilederen HOD og helseforetakene må forholde seg til ved bygging av nye sykehus. De som forsøker snarveier bereder grunnen for nye rettsaker. Slikt ønsker ansvarlige politikere selvsagt å unngå.

Da sykehusplanene sist ble stoppet, i 2010, satte man i gang prosessen i rekordfart. Likevel vil ikke det nye sykehuset være klar til drift før i 2023, dvs. 13 år senere. Når Sp nå tar på seg ansvaret for å starte enda en ny runde i denne sykehuskampen, så er de fullt klar over hvilke konsekvenser det har. En kraftig forsinkelse utviklingen av sykehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal er underordnet. Dette er nemlig en viktig del av Sp sin valgkamp i 2017.

Sp vil selvsagt sanke stemmer på Nordmøre, der man var for fellessykehus helt fram til tomten på Hjelset ble valgt. Men mange på Sunnmøre vil også være henrykt over enda en utsettelse i denne farsen av planer for sykehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal. Dette bereder grunnen for at renoveringen av sykehuset i Ålesund kan rykke fram i køen, en mulighet som garantert vil gripes begjærlig.

Og de som tror at sykehuset i Ålesund har gitt opp kampen om barneavdelingen, de har nok forregnet seg. Når renoveringen i Ålesund får foregå uforstyrret, mens nye planer for Nordmøre og Romsdal enda en gang skal utarbeides, så kan man etter noen år våkne opp og erfare at barneavdelingen allerede er flyttet til Ålesund. Dette maktspillet er så visst ikke ukjent for Sp heller.

Sp sitt nye valgflesk vil dermed skape håp både på Nordmøre og Sunnmøre. Men i Romsdal, som har ventet på nytt sykehus siden 80-tallet, har man gjort seg andre erfaringer. Da sykehuset på Eikrem ble stoppet av Ap i 2010, var det bl.a. fordi man i Kristiansund hevdet at sykehuset i Molde var planlagt for stort. Alle som har fulgt denne sykehussaken vet at i Kristiansund etterleves mottoet «vi gir oss aldri». Knapt noen i Romsdal har tro på at de neste planene for et nytt sykehus i Molde ikke vil bli utsatt for samme innvendinger fra Kristiansund enda en gang. Og i Ålesund er man bevisst på at et sykehus på Eikrem har potensiale til å dekke flere akuttpasienter enn sykehuset i Ålesund. Derfor vil man i Ålesund også gå inn for et minst mulig sykehus i Molde.

Sp har nok vurdert at tapte stemmer i Romsdal er færre enn det som kan vinnes på Nordmøre og Sunnmøre. Denne saken dreier seg nemlig ikke om pasienter, men om velgere.

Rasmus Rasmussen, Molde

