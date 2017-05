– Politireformen fungerer.

Politiet er de om passer på oss, det er de som hjelper oss i nød og det er de som sørger for at lover og regler blir fulgt. Det er også de som etterforsker kriminalitet, usteder pass og kjører ungdom hjem fra byen. Politiets oppgaver er varierte og det er tydelig at både omfang og de krav som stilles er i stadig økning.

Man ser ofte i avisene at politiet ikke hadde kapasitet til å rykke ut, dette gjør vi nå noe med. Ved å styrke politiet har vi nå 1300 flere politifolk og 72 flere patruljer på jobb. Noen mener dette skaper et mindre rustet politi, vi i Høyre mener at politiet må utvikle seg. Et stadig mer avansert trusselbilde krever tiltak. Lokale politikontor har sin nyttefunksjon, men ved alvorlig cyberkriminalitet, sedelighetskriminalitet og ekstremisme kreves det spisset kompetanse.

Lokalpolitikere kjemper for å få beholde politikontoret i bygda, selv om dette ikke øker effektiviteten eller kompetansen.

«Et stadig mer avansert trusselbilde krever tiltak»

Senterpartiets Jenny Klinge angrip tidligere i år politireformen, politimesteren i Møre og Romsdal sier de tar feil. Det er jo litt forståelig at hun reagerer når sammenslåing faktisk fungerer, men dette er altså faktum. Ved å få mer politi ut av kontoret og inn i biler vil politiet bli nærmere og mer lokalt. Vi vil bare her i Møre og Romsdal få 60 nye tilsette i politiet, at noen kan «gå hardt ut mot» dette er et tegn på at mange opposisjonspolitikere er uenige av prinsipp. Alle de politiske partiene er enige om at innbyggerne skal føle seg trygge, forskjellen er at vi ønsker er operativt politi mens de ønsker et flere kontorer og den gamle koselige lokale lensmannen. Politiet skal ikke være for de som er heldige å bor i nærheten av stasjonen, men for alle. Det er lett å si at beredskapen har blitt dårligere under Erna Solberg, ja det er lett å si det, men da er det også lett å lyve. For sannheten er det motsatte, mer politi i jobb, mer politi på hjul og mer politi i nærheten av deg er det som er konsekvensene.

Falk Øveraas

Fylkesleder Møre og Romsdal Unge Høyre

