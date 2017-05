Hvilket tilbud har Molde Næringsforum til unge bedriftsledere?

Vi må løfte frem de som har drevet bedrift i noen år, som har skapt arbeidsplasser, men som kanskje har behov for et lite ekstra dytt fremover.

Det er kanskje ikke så mye som skal til og det trenger heller ikke å koste mye.

Hva gir vi som har vært bedriftsledere i tjue-tretti-førti år tilbake til de unge, forhåpentligvis fremadstormende, bedriftslederne som skal skape nye arbeidsplasser?

Jeg er sikker på at en telefon med noen gode råd og noen møter med en erfaren bedriftsleder kunne ha betydd mye for unge bedriftsledere. En fadderordning ville trolig gitt gjensidig nytte. De yngre lederne kan ofte mer om teknologi og kunne gitt noe tilbake på den måten.

I Molde er det 1.500 bedrifter. 568 bedrifter har mer enn fem ansatte. Molde Næringsforum sine 200 medlemsbedrifter utgjør litt over ti prosent av bedriftene i Molde-regionen. Det bør være et stort rekrutteringspotensiale. For at disse bedriftene skal ønske å være medlem må Molde Næringsforum ha et tilbud som er attraktivt for småbedrifter.

– Utfordring å finne folk Leder av valgkomiteen, Terje Dyrseth, oppfatter ikke at det er kamp om styreplassene.

For å få til dette må det være vilje og interesse for dette i Molde Næringsforum. Det gjøres en fantastisk jobb i foreningen med sentrale enkeltsaker som Møreaksen, Molde lufthavn og nytt sykehus. Overskygger alle disse store og flotte sakene for Molde Næringsforum sin mulighet til også å være foreningen for småbedriftene?

Lederen av valgkomiteen i Molde Næringsforum forteller i mandagens Romsdals Budstikke at det er en god fordeling mellom store og små bedrifter i styret, samt at kjønnsfordelingen er god. Dette er en positiv utvikling. I det forrige styret var det kun ett av ti styremedlemmer som ledet en bedrift med mindre enn 50-100 ansatte. Kjønnsfordelingen var også ujevn med kun to kvinner og åtte menn.

– Samsvarer ikke med vedtektene Terje Tovan tok under årsmøtet til Molde Næringsforum opp styrets sammensetning.

Terje Tovan kritiserer i samme artikkel styresammensetningen i Molde Næringsforum for ikke å avspeile medlemsmassen.

Som om det ikke skal være vanskelig nok allerede å få til et representativt styre så drister jeg meg til antyde at en snittalder i det forrige styret på 55 ½ år var noe høyt.

Dersom Molde Næringsforum satser på unge småbedriftsledere så går vi i alle fall ikke ut på dato.

Arild Rogne, Styreleder iRegnskap (småbedrift)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook