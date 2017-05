Fire ferjer Molde-Vestnes

I dagens leder, 9. mai, støtter Romsdal Budstikke Bottens krav om fire ferjer permanent på Romsdalsfjorden. Det er det ikke vanskelig å være enig i all den tid det går fire ferjer permanent på Romsdalsfjorden.

Med den trafikkveksten som har vært i sambandet E39 Molde-Vestnes, var det helt åpenbart at noe måtte gjøres. Derfor utvidet dagens regjering kapasiteten fra 3 ferjer til 4 og det ble etablert 15-minutters avganger i den mest belastede tiden av døgnet. I samme periode har også kapasiteten på sambandet E39 Halsa-Kanestraum økt fra 2 til 3 ferjer. I dette sambandet er det fast 20 minutters avganger fra kl. 09.00-21.00 på hverdager. På ferjesambandet E39 Festøya-Solvågen er det 2 ferjer og halvtimers avganger i store deler av døgnet.

Tilbudet og kapasiteten må i størst mulig grad tilpasses trafikkmengde og behov. Det er et mål at ferjesambandene på E39 bør ha fast 20-minutters frekvens. I sambandet E39 Molde-Vestnes er det 15-minutters frekvens i den mest trafikkerte tiden av døgnet. Det er en relevant diskusjon frem mot neste anbudsutlysning om dagens løsning bør videreføres og utvikles, eller om det bør etableres en ordning med 20-minutters avganger for en større del av døgnet.

I Nasjonal Transportplan er det satt av 18,5 mrd til riksvegfergedrift de neste 12 årene. Det er en økning på 37% sammenlignet med dagens nivå. Når vi vet at budsjettene i inneværende stortingsperiode er økt betydelig, representerer dette en massiv satsing både på å utvikle tilbudet til de reisende og for å få på plass mer miljøvennlige ferjer. Det er altså ingen grunn til å stille spørsmål ved om det skal være 4 ferjer på Romsdalsfjorden. Den ordningen er innført og den skal videreføres. Frekvensen på de 4 ferjene derimot er en relevant og interessant diskusjon.

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook