– Jeg må si at jeg er oppriktig skuffet

Det viktige her er å tenke helhet. Det burde også næringslivet være opptatt av.

Også to viktige linjer ved Romsdal vgs er vedtatt å ikke starte opp på grunn av for få søkere. Dette er Vg1 elektrofag, studiekompetanse 3-årig og Vg1 teknikk og industriell produksjon, studiekompetanse 3-årig.

Vedtaket innebærer altså at alle de yrkesfaglige studieretningene med studiekompetanse i Molde/Fræna forsvinner for skoleåret 2017/18.

Av saksframlegget fra Utdanningsutvalget går det fram at til sammen 27 elever har studietilbud av denne typen som primærønske. 27 elever med ønske om yrkesfaglig kompetanse i tillegg til studiekompetanse står nå uten tilbud om et studieløp som både er sterkt ettertrakta i yrkeslivet, og som gir et yrkesretta tilbud til faglig sterke elever som ønsker mer enn ordinære studiespesialiseringsfag i videregående skole.

Det er derfor merkelig at Fylkeskommunen ikke har vurdert dette samla når de tok stilling til hvilke tilbud som skal legges ned eller ikke. Det er også dette Molde Næringsforum burde ha fokus på!

Dersom det etablerte tilbudet i Fræna hadde være opprettholdt (siden den også nå har 11 kvalifiserte søkere), ville trolig en del av primærsøkerne til de to linjene i Molde hatt sekundærsøknad til Fræna, og søkertallene dit ville økt. Trolig tilsvarende motsatt effekt om det var tilbudet i Molde som ble opprettholdt. Det som skjer nå er at det er flere ungdommer som mister både primær-, sekundær- og tertiærsøknaden, Å legge ned alle fire tilbudene viser mangel på helhetlig tenking!

Jeg håper det er dette Utdanningsutvalget tar opp til ny vurdering når de møtes neste uke, og at ikke de gjør dette til en kamp mellom byskolene og distrikts skolene.

Vedtaket om å legge hele YSK tilbudet til Fræna vgs er faglig begrunnet:

Når det gjelder bakgrunnen for at Fylkeskommunen vedtok å legge hele YSK tilbudet til Fræna, så var det faktisk faglig begrunnet. (Tidligere var det delt mellom Romsdal og Fræna vgs).

Vedtaket bygget på rapporten fra NORCONSULT som argumenterer med at YSK bør ligge på Fræna vgs fordi de har studiespesialisering med et godt realfagsmiljø allerede. YSK-elevene skal jo ha den tyngste kompetansen i matematikk og fysikk. (Romsdal gir ikke undervisning i disse faga på dette nivået fra før). Derfor var det naturlig at YSK skulle ligge på en skole som både har studiespesialisering og de angjeldende yrkesfaga. Dessuten var det en viktig føring i struktursaka å bygge solide fagmiljø. Det mente NORCONSULT man gjorde best gjennom å samle all YSK på Fræna vgs.

– Viser mangel på helhetlig tenking Flere foreldre reagerer på at til sammen fire yrkesfaglige linjer i Fræna og Molde ikke starter opp grunnet få søkere.

Fræna vgs har allerede en flott og svært stor bygghall som de bygde i samarbeid med kommunen for 10 år siden. Dessuten har YSK-elevene sin praksis ute i bedriftene. Det er teoriundervisning de i hovedsak har inne på skolene.

Byggfagnæringa skal visstnok ha engasjert seg i saka på Romsdal vgs vegne, men Fræna vgs bruker omtrent de samme lærebedriftene som Romsdal. Det er derfor vanskelig å forstå at det skal spille noen rolle for næringa om elevene får teoriundervisninga på den ene eller den andre skolen.

At argumentet om ny moderne Romsdal vgs blir brukt som et argument (heller enn faglige), synes jeg faktisk provoserer.

– Forstår frustrasjonen Leder i Utdanningsutvalget, Bjarne Storfold Elde (Ap), har full forståelse for frustrasjonen hos elever og foreldre, men sier at det er vanskelig å opprettholde alle tilbud.

Fræna vgs er den eneste skolen i Romsdalsregionen som ennå ikke har fått realisert sin utviklingsplan. Hvorfor skolen da ikke engang er inne i økonomiplanen for de neste fire åra kan man virkelig lure på.

Først blir vi skjøvet «nedover i køen» fordi byene får førsteprioritet på renovering av sine skoler, og så skal vi bli «straffet» med at det blir brukt som et argument for at vi ikke er «like attraktive»…

Tove Henøen, ordfører Fræna kommune

