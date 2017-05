Senterpartiet, Kristiansund sykehus og Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp) er en stortingsrepresentant som har faglig innsikt i lokalsykehusenes rolle og betydning for helsesituasjonen i distrikts-Norge. I Tidens Krav 21. april med tittelen ”Venstre har lite å være stolt over” beskriver hun Venstres vinglete rolle når det gjelder partiets standpunkt i sykehussaker. I Kristiansund var det Venstre som først gikk inn for sentralisering til fellessykehus.

Kjersti Toppes omtale av sykehusene i Rjukan, Kragerø, Lærdal, Nordfjordeid, Volda, Flekkefjord og Odda er riktige. Men: Hva med Sps rolle lokalt? Sp gikk inn for sentralisering av sykehusene på Nordmøre og i Romsdal. Det fortsetter de med. I Tidens Krav 26. april erklærer Berit Frey, Kristiansund Sp (overskrift): ”Vi vil fortsette jobben for et fullverdig sykehus”. Bør ikke Sp lokalt, sammen med Sp sentralt, jobbe for fullverdige sykehus både på Nordmøre og i Romsdal?

Valgforskerne har undret seg over framgangen Sp har i de siste meningsmålingene. De kunne spart tid ved å undersøke kommunevalget 2015 i Kristiansund. Per Olaf Lundteigen (Sp) besøkte byen to ganger før valget og snakket sykehussak. Sp i Kristiansund gikk da fram fra 1 representant til 11 i bystyret og ble nest størst, selv om det er få sauer og kyr i denne byen. Valget gikk ut over de to store fellessykehuspartiene. Ap mistet mange, og Høyre ble en skygge av seg selv. Årsak: Vedtaket i helseforetakstyrene om å sentralisere sykehuset på Nordmøre til Romsdal. Sykehusene i Romsdal eller på Nordmøre må ikke sentraliseres. Begge disse landsdelene er hver for seg betydelig større enn Vestfold fylke og med øykommuner, fjorder, ferjer samt en veistandard og et værlag som er langt verre enn i de to østlandsfylkene. Tenk på befolkningen og pasientene!

Senterpartiet har høy troverdighet blant befolkningen i Norge for motstanden mot unødvendig og skadelig sentralisering. Det forklarer framgangen på meningsmålingene. Likevel minnes man at Sp´s leder og kommunalminister i den rødgrønne regjeringen, Liv Signe Navarsete, i frustrasjon freste mot en av helsearbeiderne ved Nordfjord sjukehus: ”Du veit ikkje kva du snakkar om.” Både føde og akutt ble overført til Førde men Sp forlot ikke taburettene i regjeringen i protest, selv om de var dypt uenige i sentraliseringen og partiets leder er fra Sogn og Fjordane.

Statsminister Willoch ville øke bensinprisene og måtte gå. Prisene ble likevel økt da Ap overtok. Statsminister Kjell Magne Bondevik gikk fordi han ikke ville lempe på utslippskravene i Forurensningsloven. Er det viktigere for Sp med rød-grønne taburetter i regjering enn akuttfunksjonene i lokalsykehusene? Og hva med Kristiansund sykehus? Hvorfor nevner ikke Kjersti Toppe dette sykehuset når hun skriver i avisene i Møre og Romsdal?

Steinar Berge