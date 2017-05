Jeg heter Preben og er fra Molde. Jeg har funnet drømmeyrket. Jeg skal bli lærer i grunnskolen, og jeg gleder meg veldig! Grunnen til at jeg har lyst til å bli lærer er fordi jeg vil bidra til at barn og ungdom utvikler sine egne ferdigheter og kunnskap. Jeg vil være en god støttespiller og bidra til at barn og unge oppnår mestring.

Lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold har lært meg mye. Jeg har lært hvordan jeg som lærer har en av de viktigste yrkene i verden og at min prestasjon i min profesjon har så utrolig mye å si for så veldig mange unge.

Likevel vet jeg at lærerutdanningen ikke fullt ut kan forberede meg på yrkeshverdagen. Enkelte sider ved yrkesutøvelsen læres best i hverdagen i skolen. Derfor har det helt siden 2009 vært en intensjonsavtale at: «Alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring». Jeg har lest at Rambølls evaluering veiledningsordningen fra 2016 viser at det fortsatt er tilfeldig hvem som får veiledning. Det er kun 60 prosent av de nye lærerne i dag som får tilbud om veiledning, og at det er stor variasjon i organisering og omfang.

Dette får meg til å tenke, hvis jeg flytter hjem for å bli lærer i Molde, vil det være et system som fanger opp behovene mine som nyutdannet lærer? Vil jeg kunne ha en klok veileder å drøfte spørsmål jeg lurer på med? Vil jeg for eksempel få tilbakemeldinger og hjelp som kan være med på å forbedre meg som lærer? Vil noen gi meg trygghet og hjelpe meg å føle meg komfortabel i lærerrollen?

Jeg har også lest at rundt en tredel av alle nyutdannede lærere slutter i løpet av de første fem årene i yrket. Det får meg til å undre, vil det også gjelde meg? Vil praksissjokket bli så stort at jeg slutter som lærer som jeg har brukt 4-5 år på å utdanne meg til, og gledet meg til å bli?

Jeg håper at Molde er blant de kommunene som tilbyr veiledning og som prioriterer meg som fersk lærer, slik at jeg kan utøve mitt yrke på best mulig måte, slik at jeg kan oppnå mitt fulle potensial som lærer og bidra til at elevene kjenner mestring på skolen.

Veiledning er viktig for oss nye lærere, og for barna, elevene og foreldrene. Jeg tror rett og slett at veiledning av nyutdannede lærere gir oss en bedre skole.

Preben Reinaas Rotlid, lærerstudent fra Molde

