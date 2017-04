Forbud er dumt

Ser i et innlegg på Rbnett at FrP-politikerne Harald Tom Nesvik og Ulf Leirstein vil ha tiggeforbud.

LESERINNLEGG Tigging og organisert kriminalitet «FrP vil fremme et nytt forslag om å gjeninnføre tiggeforbudet.»

Har også sett at slike tanker har blusset opp igjen blant flere, bl.a. statsministeren. De vil ikke forby tigging fordi tigging er plagsomt. Det er for så vidt en forståelig, om enn fullstendig etisk forkastelig og veldig kvalmende, grunn til å forby tigging. Så den grunnen sies sjeldent høyt.

De to politikerne begrunner et tiggeforbud i at rumenere benytter tiggingen som et «skalkeskjul» for alvorlig og organisert kriminalitet. Den grunnen er ikke like forståelig. Det kan godt hende det er riktig at tigging brukes til å prøve å skjule kriminalitet. NRK-dokumentaren nylig tyder på det. Men på den annen side kan omtrent all næringsvirksomhet brukes til å skjule kriminalitet. Og mye virksomhet er langt bedre egnet til det enn tigging. For eksempel er vel innendørsaktiviteter langt bedre egnet til å skjule ting enn en typisk utendørsaktivitet som tigging. Mener de to politikerne at vi dermed bør kriminalisere omtrent all næringsvirksomhet i samme slengen?

I leserinnlegget fremstilles for øvrig prostitusjon som kriminalitet. Det er litt snurrig. Prostitusjon er lovlig. Og FrP har tidligere ønsket å gjøre det mer lovlig enn det faktisk er ved å fjerne forbudet mot å kjøpe prostitusjonstjenester. Er det en del av FrPs nye forbudslinje å forby prostitusjon? Og er grunnen at man er redd det skal brukes til å skjule tigging?

Skjønner dere hva jeg mener? Vel, om ikke så er det at tiggeforbud ikke er lurt. Det er dumt. Det løser ingen problemer. Det skaper nye. Og etisk sett er det helt forkastelig, uansett grunn.

Odd Anders Bøyum-Folkeseth, Molde

