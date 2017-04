Er et forbud dumt?

Ja, ifølge Odd Anders Bøyum-Folkeseth, og vi snakker selvsagt om et tiggeforbud.

LESERINNLEGG Forbud er dumt «Tiggeforbud løser ingen problemer. Det skaper nye.»

«De to politikerne (Nesvik og Leirstein) begrunner et tiggeforbud i at rumenere benytter tiggingen som et «skalkeskjul» for alvorlig og organisert kriminalitet. Den grunnen er ikke like forståelig. Det kan godt hende det er riktig at tigging brukes til å prøve å skjule kriminalitet. NRK-dokumentaren nylig tyder på det. Men på den annen side kan omtrent all næringsvirksomhet brukes til å skjule kriminalitet. Og mye virksomhet er langt bedre egnet til det enn tigging. For eksempel er vel innendørsaktiviteter langt bedre egnet til å skjule ting enn en typisk utendørsaktivitet som tigging. Mener de to politikerne at vi dermed bør kriminalisere omtrent all næringsvirksomhet i samme slengen?»

LESERINNLEGG Tigging og organisert kriminalitet «FrP vil fremme et nytt forslag om å gjeninnføre tiggeforbudet.»

Den første setningen din, som du i setning nr 2 betviler før du i setning nr 3 og 4 legitimerer den samme linja, den kan du kanskje utdype?

Hvorfor er det ikke «like forståelig» at rumenerne bruker tiggingen som et «skalkeskjul» for alvorlig og organisert kriminalitet?

Videre: «Men på den annen side kan omtrent all næringsvirksomhet brukes til å skjule kriminalitet. Og mye virksomhet er langt bedre egnet til det enn tigging. For eksempel er vel innendørsaktiviteter langt bedre egnet til å skjule ting enn en typisk utendørsaktivitet som tigging. Mener de to politikerne at vi dermed bør kriminalisere omtrent all næringsvirksomhet i samme slengen?»

Nå vet ikke jeg hvordan du ble ekspert på å skjule kriminalitet, er vel forsåvidt ikke min «business» heller, men, som Brennpunkt tyder på, dette er noe som faktisk skjer. Og det har fått skje mer eller mindre i fred og ro fordi ingen tar tak i det. Hvem er det sin feil i så fall? Er det politiet som er komplett udugelige her? Eller fungerer faktisk tigging bedre enn du tror til å skjule kriminell virksomhet?

«Det kan godt hende det er riktig at tigging brukes til å prøve å skjule kriminalitet. NRK-dokumentaren nylig tyder på det.» Og så videre: «...tiggeforbud ikke er lurt. Det er dumt. Det løser ingen problemer. Det skaper nye.» Du sannsynliggjør altså at tigging brukes til å skjule kriminalitet gjennom NRK og Brennpunkt, men avfeier samtidig et forbud som en løsning, og mener heller det vil skape flere problemer. Hvor tar du dette fra?

Brennpunkt ga et godt innblikk i problemet, og vi ser at det er omfattende. Et tiggeforbud vil føre til at de fleste sannsynligvis vil reise herfra. Det er en løsning, og så får vi jobbe videre med andre problem.

Bruk Google og søk på følgende navn: Turid Borgny Thesen. Da vil du få opp flere saker om Turid Thesen og spesielt en i Rana Blad fra 2013. Noen år gammel altså, men fortsatt meget aktuell. Hun har drevet hjelpearbeid i Romania i over 20 år og holder på fortsatt, så hun burde vite hva hun prater om, i motsetning til veldig mange andre som bare mener at et forbud er dumt fordi et forbud er dumt.

Odd Anders Bøyum-Folkeseth, jeg registrerer ikke en eneste kontruktiv løsning fra ditt ståsted, hvorfor ikke det? Hva med å bidra til løsninger fremfor å bare kritisere?

Avslutningsvis noen ord fra førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen: «Politiet er i dag henvist til komplisert og kostbar etterforskning av begått kriminalitet. De påfølgende rettssakene tar tilsvarende kapasitet og ressurser. I erkjennelse av at vi ikke vil klare å avdekke, oppklare og pådømme all den kriminalitet som begås av dette miljøet, bør det sørges for regelverk som kan bidra til forebygging. Et forbud mot tigging vil på ingen måte løse alt. Et tiggeforbud vil imidlertid kunne bidra til å få bukt med en hel del av den pr. i dag legale fronten på et multikriminelt miljø. Et forbud mot tigging ville gi anledning til bortvisning av dem som i dag har mulighet til å legge til rette for kriminell aktivitet og inntjening. Et forbud ville også fjerne en arena for menneskehandel. Forenkling av politiets arbeid mot dette miljøet vil frigjøre ressurser til andre viktige saker. Det vil være i alles interesse. Uansett om en anser kriminalitetsbekjempelse eller adgangen til å be om hjelp ved å tigge som viktig, bør det være et tankekors at tigging er forbudt i Romania.»

Thomas Øyen

