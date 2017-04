Hva kvinner vil ha

Det er nok i beste mening at reiselivsblogger Odd Roar Lange prøver å forstå «oss kvinner», og det starter bra i det han utfordrer menn som lager produkter kvinner ikke vil ha. Det blir likevel litt selvmotsigende å kritiserer slipseliten for å lage mislykkede produkter, for da som mann selv å komme med teorier på hva vi kvinner ønsker oss.

I et intervju publisert på nrk.no 23.04 forteller Lange blant annet om forskjellene på jenteturer og gutteturer og sier at menn tar gjerne til takke med «trebenk og ei øl». Hadde jeg vært mann hadde jeg blitt kraftig provosert over utsagnet. Jeg kjenner menn som drar på fotballtur, jeg kjenner menn som drar på mat- og vinturer og jeg kjenner menn som drar på reiser med fokus på toppturer og heftige naturopplevelser.

Akkurat som menn så er vi kvinner forskjellige og ønsker oss forskjellige opplevelser. Og ikke bare det, men vi endrer preferanser fra tid til annen også. I en periode har noen behov for fullstendig ro og velvære, i det neste øyeblikket ønsker de samme damene ulike kulturelle opplevelser. Noen kvinner ønsker seg ei uke i høyfjellet med bratte topper, fysiske anstrengelser og teltliv. Og vet dere hva, det hender til og med at vi kvinner innimellom ønsker å se en fotballkamp eller to. Kanskje er det på tide å innse at kvinner ikke er ei homogen gruppe som alltid ønsker seg det samme, ei heller når det gjelder reise og ferie.

«– Kvinner vil bli tatt vare på, få litt luksus og sette seg ned med bord og hvite duker. De fleste kvinner serverer alle andre gjennom livet. Får de det de ønsker seg, kommer kvinnene og da kommer også mennene. Men det er ikke nødvendigvis motsatt, sier Odd Roar Lange.»

Jeg lurer på hvilket forskningsgrunnlag som ligger til grunn for denne uttalelsen. At det fortsatt er en vei å gå i likestillingsspørsmålet også i heimen er jeg enig i, men at «kvinner vil bli tatt vare på» og «de fleste kvinner serverer alle andre gjennom livet» er vel kanskje en litt for generaliserende påstand i 2017.

Sammen med direktør Braute tror Lange at han «vet hva damene ønsker seg når de skal ut og reise eller bare ut for å kose seg.»

Ja da så, da har han vel knekt koden da!

Hege Karina Bøe

