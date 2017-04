Heimevernet og Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt nr. 11

Romsdal Forsvarsforening hadde styremøte tirsdag 18. april og vedtok å fremsende følgende uttalelse:

«Romsdal Forsvarsforening har registrert at det i lengre tid har pågått en heftig debatt om heimevernets framtid. Et flertall på Stortinget vedtok før jul at heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og at Sjøheimevernet skal avvikles.

Vi har liten forståelse for at det var hensiktsmessig å gjøre vedtaket før Landmaktutredningen legger fram sin innstilling. Vi ber om at nedskaleringen av soldater ikke starter før Landmaktutredningens rapport foreligger. Rapporten må legges fram før Stortingsvalget.

Vi ber om at det i utredningen blir tatt hensyn til de ulike reaksjoner som har framkommet og eventuelt foreslå å reversere der dette er mulig.

Det er fremkommet i pressen at Landmaktutredningen er en skinnprosess der målet hele tiden har vært å slå sammen Hæren og Heimevernet. Det er betryggende å registrere at utredningslederen har avkreftet dette. Romsdal Forsvarsforening støtter sjefen for Heimevernet som i det fagmilitære rådet var veldig klar på at en sammenslåing av Hæren og Heimevernet var uaktuelt.

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 gjør en samfunnsnyttig jobb både ved katastrofer og større ulykker så vel som ved konflikter og krig. Landet mellom Sognefjorden og Værnes er oppdelt med utfordrende kommunikasjoner. Romsdal Forsvarsforening mener det absolutt er påkrevet med dagens tilstedeværelse også i framtiden.»

Vedtaket ble også støttet av NVIO, avdeling Romsdal, og NROF Indre Romsdal. De var tilstede på møtet.

Anton Iversen, leder i Romsdal Forsvarsforening

