Forbud er ikke det samme som en løsning

Når man går nedover Karl Johan passerer man flere tiggere. Dette er blant annet norske menn og kvinner som har kommet litt skeivt ut i livet i tillegg til gruppen som har fått størst fokus i det siste, som er de utenlandske tiggerne. Det er tydelig at NRK sin dokumentar har satt kok i både sosiale medier og aviser og dette er det selvfølgelig mange som vil dra nytte av. Selv er jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil stille meg til et eventuelt forbud mot tigging i fremtiden, men jeg er klar på at det ikke vil løse problemet alene. Når bakmenn tjener seg rike på noens nød, er det klart at noe er feil. Men det å nekte de som ikke har det like lett som seg selv å be om hjelp er ikke løsningen. Noen vil sikkert ta meg på at mitt parti, Høyre også er for et tiggerforbud. Vi er heldigvis er parti med høy takhøyde, og jeg er ikke alene om å være imot et forbud mot tigging.

LESERINNLEGG Tigging og organisert kriminalitet «FrP vil fremme et nytt forslag om å gjeninnføre tiggeforbudet.»

Man ser på Facebook at såkalte nettroll hiver seg på bølgen med store bokstaver med mange utropstegn. ”SEND DEM UT!!!” ”Kan de ikke skaffe seg en jobb?!?!” er typiske ting som skrevet. Å sende noen ut av Norge fordi vi ikke har noe bedre løsning blir for enkelt.

Fremskrittspartiet vil nok sikkert få mye støtte ved å jobbe for et tiggerforbud, men da støtter man samtidig at han som sitter ute og fryser med en kopp foran seg skal miste sin eneste inntekt. Parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet Harald Tom Nesvik skriver at ”Ikke minst ser vi at tiggingen i all hovedsak er et skalkeskjul for kriminell virksomhet som tyveri, prostitusjon og narkotikasalg”.

Det å sette en slik merkelapp på alle tiggere er merkelig for et parti som skal være for folk flest. For blant folk flest finnes det også fattige, narkomane og de som bare har vært litt uheldige. Det å nekte noen å be om hjelp er ikke god politikk. Det å gjøre det forbudt fordi man tror at det fjerner problemet er som å legge bordkledning over råttent treverk.

Man fjerner kanskje det synlige problemet, men det er der likevel fortsatt. Forbud for å fjerne problem har sjeldent vist seg å fungere, dette ser man blant annet i kampen mot narkotika eller prostitusjon. Selv med allmennkjente forbud og strenge straffer må politiet fortsatt brukes store ressurser på slik kriminalitet. Norsk politi har knappe ressurser, politikere burde ikke binde disse til å straffe de som tigger.

Man blir jo da også forundret av at et parti som kaller seg for liberale fronter forbud som en valgkampsak. Enkle løsninger fungerer nok fint i sosiale medier, men dette er et virkelig problem med virkelige mennesker som trenger hjelp. Det krever tiltak, ikke forbud.

Falk Øveraas, Fylkesleder Møre og Romsdal Unge Høyre

