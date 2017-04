Nasjonalt deponi på Raudsand i Nesset kommune

Nordmøre Notfiskarlag deler sammen med Averøy Fiskarlag skepsisen til Sven Amund Fjeldvær fra Lerøy om planene om et nasjonalt deponi for uorganisk avfall på Rausand i Nesset kommune. I denne saken er fiskeriene og havbruksnæringen 100% enige, vi kan ikke gamble med miljøet som sjømaten skal vokse opp i.

Sjømat som kommer fra vår region er ettertraktet over hele verden, og nettopp det rene vannet er fortrinnet vi må bevare så upåvirket som det er mulig. Det er vi redd et slikt deponi vil kunne sette på spill.

Vi observerer at initiativtaker Harald Storvik gjennom utspill i blant annet Tidens Krav hevder at man får en forbedret kontroll på avfallet ved å benytte sjøtransport kontra trailertransport til deponi lengre inn i landet. Vi som lever av fiskeri, både inne i fjordene og utenfor kysten av Nordmøre, stiller oss spørsmålet om hva som evt. kan skje i tilfelle et fartøy med denne type last havarerer inne i fjordene eller på kysten. Volumet av farlig uorganisk avfall som da ville havne i naturen vil være vesentlig større enn i tilfellet ved en trailervelt langs veien.

Slik vi har oppfattet saken så er det planer om å kunne håntere 500 000 tonn farlig uorganisk avfall på deponiet i Rausandgruvene hvert år. Dette betyr en daglig håntering av 1 400 tonn risikoavfall inne i fjorden ved Rausand. Sjansene for forurensning anser vi som betydelig, både i forbindelse med frakt, lossing og ikke mindst langsiktig lagring. Under transport er risikoen for utslipp også tilstede langs hele kysten all den tid det seiler fartøy med farlig uorganisk avfall langs leden.

Vi observerer også at dit i det planlagte deponiet allerede ligger etterlatt avfall fra tidligere <synder> som ikke er hentet eller destruert. Slike ting er heller ikke med å beroligere oss og våre yrkesbrødre som lever av å høste fra de rene farvannene langa kysten vår. La oss få fortsette med det..

Rune Nekstad

Styreleder Averøy Fiskarlag

Kurt Åge Ellingvåg

Styreleder Nordmøre Notfiskarlag