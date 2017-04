Stortingsvalget, partiene og sykehuset

Først SV. Her takker jeg for svaret fra Yvonne Wold, førstekandidaten til Stortinget. Hun og SV kjemper mot foretaksmodellen og sentralisering. De kjemper for kompetansearbeidsplasser og for at Volda sjukehus skal beholde akuttfunksjoner og føde. Det er viktige lokalsykehusfunksjoner. På Nordmøre støtter vi dette, og jeg tør si tverrpolitisk. Det som undrer oss er at SV synes det er helt i orden at hele sykehuset på Nordmøre legges ned og erstattes med et DMS. Det er ikke registrert et pip av motforestillinger mot dette, i alle fall ikke fra SV her på Nordmøre. Hvorfor?

Venstre var det første partiet her som gikk inn for fellessykehus lokalisert til Molde. For V var - og er - den viktigste saken kulturhus i Kristiansund. Det kalles prioritering.

Ap og H gikk også inn for fellessykehus fordi de mente dette da ville bli lokalisert til Kristiansund. Det er grådighet på bekostning av naboen. Det er selvfølgelig like ille for Romsdal og Molde å miste sykehuset som det er for Nordmøre og Kristiansund. Dessuten kan det kalles politisk dumhet. Det sto svart på hvitt i strategiplanen for Helse Midt-Norge for 2020, offentliggjort i 2010, at akuttfunksjonene og føde i Kristiansund skulle flyttes til Molde. Da var det en gavepakke for HMN at politikerne i fylket inklusive FrP, hivde seg på fellessykehus. Synet på hvor dette fellessykehuset skulle lokaliseres var forskjellig etter hvor politikerne var hjemmehørende. Molde-politikerne var de smarteste. De hadde lest og forstått hva som sto i ”Strategi 2020” fra HMN. Resultat: Vedtak: Sykehuset på Nordmøre flyttes til Romsdal. Fellessykehusgalskapen ble dessverre igangsatt av Kristiansund Arbeiderparti.

Om KrF vet man at de er for bokstaven K i KRLE-faget i skolen og mot eggdonasjon. Hva de mener om sentralisering av lokalsykehus er vanskeligere å få tak i. Miljøpartiet De Grønne (MDG) kan tygge litt på følgende regnestykke før de bestemmer seg: Kristiansund – Oppdøl 50 km. T/R 100 km. X 365 dager = 36500 km. Ekvator er 40000 km. Det må ganges med gjennomsnittet døgninnlagte ved Kristiansund sykehus gjennom året og med gjennomsnitts besøkende per pasient av familie, slekt og venner. Så må man ikke glemme at alle innlagte fra Molde og kommunene vest for Molde får 40 km ekstra T/R til Oppdøl. Man må heller ikke glemme de polikliniske pasientene til begge sykehus. Det blir svært mange ekstra ganger rundt Jorden ved ekvator. Hva da med miljøbelastningen og tidstapet?

De partiene som har vært mot sentralisering av lokalsykehusene er Sp og RØDT. Valgforskerne har undret seg over den enorme fremgangen Sp har hatt på velgerundersøkelsene i det siste. Hadde de studert kommunevalget i Kristiansund og fylkestingsvalget i Møre og Romsdal i 2015 ville de hatt fasiten. Ved kommunevalget i Kristiansund gikk Sp fram fra 1 til 11 representanter og ble byens nest største parti etter at Per Olaf Lundteigen var her to ganger før valget og talte om sykehussaken. Ved fylkestingsvalget (ikke til kommunevalget) stilte et nytt parti kalt Nordmørslista på grunn av sykehusstriden. Den fikk fire representanter på fylkestinget. I Kristiansund fikk Nordmørslista 53,9% av ALLE stemmene til fylkestinget. De andre partiene bortsett fra Sp, FrP og RØDT ble bleke skygger i bystyret og Ap, H, V, Sp, MDG og SV måtte gå sammen for å stable en slik politisk lapskaus sammen til et slags flertall. Nå er også et Helseparti kommet på banen i fylket.

Velgerne er ikke stemmekveg. Det burde de etablerte partiene begripe foran stortingsvalget før dette fylket går opp i limingen.

Steinar Berge