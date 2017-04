– Vi vil ha påskeegg fra glade høner!

I Grønn Ungdom ble vi ordentlig glade da Norgesgruppen tidligere denne måneden gjorde det klart at de snart vil slutte å selge buregg. Tidligere har både Rema 1000 og Bunnpris gått inn for det samme. Men noen butikkjeder henger fortsatt etter. Derfor mener vi politikerne må trå til. Vi ønsker et forbud mot buregg.

Det er politikerne som har vedtatt dyrevelferdsloven. Den skal sikre at dyr holdes og skjøttes i tråd med sine behov. Høner har behov for å hakke og krafse i jorda, bevege seg og flakse med vingene. Disse behovene kan aldri dekkes i et bur. Høner hører enkelt og greit ikke hjemme i en kasse med gitter på alle kanter. Vi ønsker å ta vare på hønas velferd. Da kan vi ikke overlate ansvaret til næringen alene. Politikerne må sette rammene.

Frittgående høner lever ikke rosenrøde liv i haller med tusenvis av andre høns. Likevel er det ingen tvil om at en hønes potensial for å leve godt er større utenfor et bur. Slutter vi med bureggproduksjon kan vi ikke la det bli en hvilepute. Da må vi fortsette å undersøke om dagens lovverk er tilstrekkelig for å sikre dyrevelferd hos de høner som er frittgående.

Vi håper de andre partiene vil følge oss og butikkjedene, og fase ut buregg helt. Vi ønsker at forbrukerne skal kunne kjøpe egg fra dyr som ikke bor i gitterbokser.

God påske!

Silje Annette Balseth

Fylkesleder, Grøn Ungdom Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook