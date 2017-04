Nordmøre - en vital del av Møre og Romsdal

Det ser endelig ut til at diskusjonen om Nordmøres framtidige regontilknytning begynner å basere seg på faktiske forhold av betydning for framtiden og mindre på rene følelsesutbrudd.

En klok og modig ordfører i Kristansund, Kjell Neergaard, har blant annet i media resonnert fornuftig omkring regiontilhørighet både for byen sin og for Nordmøre som region.

Han kunne kanskje vært fristet til å løpe etter meningsmålinger delvis skapt av en populistisk bølge. Men all ære til ham for å sette rene partitaktiske hensyn til side og heller sette regionen og byen først.

Jeg forstår godt folks enorme frustrasjon og forbannelse omkring utfallet av sykehusplasseringa og at en ser etter «skurkene». Det var en meget alvorlig sak. Men det bærer fullstendig galt av sted å basere vår regiontilhørighet på en «historisk» sak som ikke har noe med vår regiontilhørighet å gjøre.

Sykehuskampen tapte vi fordi dette var et politisk spill avgjort på høyeste politiske nivå i regjering, i tillegg til at helsebyråratene med dets ledelse i i Trøndelag i sin sentraliseringsiver dolket Nordmøre i ryggen og hindret et snev av demokritisk beslutningsprosess.

Jeg har merket meg at mange argumenterer for at en må utrede og utrede for å finne Nordmøres plass. Jeg har ikke på noen måte tro på at en utreder seg fram til noe fasitsvar.

Kristiansund har en spennende framtid som Nordmøres regionhovedstad. Det skjer mye bra på Nordmøre. Om Kristiansund skulle stikke av til Trøndelag, vil byen bli en absolutt utkant i et stort Trøndelag, og den vil over tid definitivt miste sin betydning for de øvrige nordmørskommunene. Byen har utrolig mye å tape på å å bli en del av en storregion med Trondheim som et sentraliserende kraftsentrum som suger til seg både folk, oppmerksomhet, kapital, kompetanse osv.

I tillegg vil jo store deler av Trøndelags fylkeskommunes administrasjon være plassert i nåværende Nord-Trøndelag, det vil si lengst mulig unna Nordmøre. Det samme gjelder jo også fylkesmannens store administrasjon som etter det jeg forstår skal ligge i Steinkjer.

En bør til enhver tid ha oppmerksomhet på om distriktene, byene og de ulike regionene innenfor en fylkesenhet får sin rettsmessige del av fellesskapets innsatsmidler enten det gjelder undervisning, samferdsel, næring, kultur m.m. Den diskusjonen er det mange som deltar i og det er meget viktig også sett ut fra et demokratisk ståsted. Om vi på Nordmøre har fått vår del, vil det sikkert være delte oppfatninger av.

Men til spørsmålet om Nordmøres vei framover, så ville jeg bli ytterst bekymret - ja, det vil være et sjansespill - om vi skulle velge en ny og ukjent vei. Jeg har gjennom mine roller i samfunnsliv og politikk på alle tre nivåer vært opptatt av å få til utvikling og vekst i hele fylket vårt.

Mange har kjempet for høyere utdanning på Nordmøre, og vi er kommet et godt stykke på vei gjennom Høgskolesentret i Kristiansund. Møre og Romsdal fylkeskommune har vært en meget god partner der. Jeg erfarte som styreleder for Høgskolesentret ingen interesse fra høyskole- og universitetsmiljøet i Trondheim for vårt høyskolesenter!

På kulturområdet er også vår fylkeskommune tungt inne i bildet på flere områder, ikke minst i operaen. Hva har vi å hente i Trøndelag? Fylkeskommunen vår er naturlig nok tungt inne når det gjelder videregående utdanning og fagskoleutdanningen. En stor og tung kommune som Averøy, har selvsagt nære bånd til utdanningsmiljøet, til næringsliv m.m. i Kristiansund. Eksemplene er flere. Skal en virkelig gamble med dette?

Det er selvsagt helt legalt å stoppe opp og spørre om vi er på riktig vei.

Etter å fulgt regiondebatten og det bildet som avtegner seg nå, er jeg sterkt styrket i troen på at vi må bevare Møre og Romsdal som det fylket det er i dag. Ingen region i landet har et så allsidig og livskrafting næringsliv og komplett tilbud til si befolkning som det vi har.

Asmund Kristoffersen

