Barneavdelingen i Kristiansund stenger igjen – personalets «skyld»

Jeg gikk inn på helseforetakets hjemmeside for å finne informasjon om avdelinger som stenges i påsken og ferier. Som grunn for stengning oppgis: bedre ressursutnyttelse, mindre behov for vikarer, behov for sommeravvikling for personalet mm.

På en underlig måte prøver foretaket å normalisere noe som er så utenkelig unormalt! Direktør Remme minner om at «det er flere seksjoner som er stengt i perioder med lav aktivitet». Det er – ifølge han - for å bruke personalet når det trengs mest, i de perioder det er høyst aktivitet.

For det første så er dette et akutt tilbud som ikke skal begrenses uansett hva det koster! Det er ingen som diskuterer å ha ferieavvikling i brannvesenet fordi det brenner mindre i perioder.

For det andre; det er feigt og direkte feil å skylde på personalet som en faktor for at avdelingen vår stenges. Personalet er til deres fortvilelse pålagt 8 uker tvunget «fri» på sommer og 10 dager tvunget fri i Påske selv, med kun 4 uker betalte ferier. Mange er nødt å skaffe seg vikariater på andre avdelinger for å få endene til å møtes. For ikke å snakke om at de fleste, undertegnede inkludert, selv kjemper for en åpen avdeling. Å lese at stengningen delvis er vår ”feil” føyer seg derfor inn i rekken av utrolige uttalelser fra vår kjære ledelse.

Men det å skyve ansvaret over på andre «faktorer» har nå dessverre blitt en hovedregel og mantra for foretaket.

Jeg har sagt det mange ganger før, og får tydeligvis ikke sagt det mange ganger nok: barneavdelingen i Kristiansund med barnelege i vakt er livsviktig for syke barn og deres familier i Nordmøre og Romsdal, og å stenge den igjen er galskap! Helsesystemet er dessverre blitt totalt døvt for advarsler fra fagfolk og pasienter, det er fratatt en humanitær tenkning, det drives som en butikk og barnas liv og helse har blitt en handelsvare. Avdelingene driver konkurranse seg imellom med en kamp om pasienter, stillinger og penger.

Nå er hele distrikts-Norge våknet og klar for å kjempe mot denne sentraliseringspolitikken og det umenneskelige helsesystemet. Vi nærmer oss valg og håpet om endring gir meg nye krefter. God påske til dere!

Anna Owczarz

