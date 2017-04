– Ingen vil ha regjeringens landbrukspolitikk!

Aldri før har en Stortingsmelding blitt ribbet og endret i så stor grad som Regjeringens landbruksmelding, Meld. St 11, (2016-2017) etter at Næringskomiteen har arbeidet seg gjennom den. En stor takk til Stortinget som har sikret at vi også i fremtiden skal ha et ressurseffektivt landbruk tufta på biologiske prosesser med grunnlag i norske ressurser og ikke med kostnadseffektivitet som hovedmål.

Flertallet i Stortinget overkjører Regjeringen og vil at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.

Regjeringen får ikke flertall for noen av sine forslag om avvikling av markedsbalanseringene for korn, geitemelk, egg og poteter. Regjeringen får heller ikke flertall for å avvikle avløserordningen eller tidligpensjon. Melkekvoteregionene beholdes på 14 og ikke 10 slik regjeringen foreslo.

Det er positivt at et flertall mener det bør vurderes et driftsvansketilskudd. Dette har Småbrukarlaget vært alene om å sloss for siden 2000. Det bærer også bud om en bedre landbrukspolitikk etter valget siden Ap, Sp og Sv, som i dag utgjør opposisjon som håper få regjeringsmakt etter valget til høsten, vil gjeninnføre et tak på hvor mange dyr pr bruk, pr dyreslag som gir rett til støtte.

Stein Brubæk, leder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

