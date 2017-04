Til løvens hule…

Førstkommende lørdag klokka 18 møter MFK, RBK på Lerkendal. Uvanlig tidlig start for et derby mot erkerivalen, men selvsagt en real utfordring! RBK har vært veldig suverene i hjemlig liga de siste to sesongene, og vunnet de med klar margin, slik MFK sist gjorde det i 2014. Trønderne har sakte men sikkert fått trua tilbake, og RBK sin supporterklubb, Kjernen, har vokst jevnt, og fyller nå en hel tribuneseksjon på Lerkendal. Trass i at lørdag markerer starten på Påsken, så forventes det rimelig stinn brakke på Lerkendal på lørdag. Begge lag står med 6 av 6 mulige poeng etter de to første kampene, og det er forventninger om et klassisk toppoppgjør!

Veien til seier (eller en sterk prestasjon)…

Som utflytta MFK patriot og fotballgal Romsdaling, med bostedsadresse Trondheim, er det ikke til å unngå at en har frekventert Lerkendal fra tid til annen. Både når MFK har vært på besøk, men også i enkelte andre storkamper, samt når det har vært Europacup kamper. Jeg var på MFK oppgjøret i fjorårets sesong, og det ble dessverre en sørgelig affære, med 3-1 tap. RBK scoret 1-0 etter 1 minutt, og de satte spikeren i kista allerede før første omgangen var over, med 3-1 i det 45. minutt. Vi på tribunen hadde håpet på at MFK skulle slå tilbake i 2. omgang, men hele omgangen føltes som om noen hadde slått av bryteren, slukket lyset og gått hjem! Ikke veldig hyggelig med over 20.000 RBK fans heiende og syngende rundt en. Jeg var faktisk flau på MFK sine vegne, selv om RBK tydeligvis hadde klart å avgjøre kampen i 1. omgang med sine scoringer på psykologisk veldig avgjørende tidspunkt. Vel, ikke vits å rippe mer opp i «snøen som falt i fjor», men det kan være greit med en liten «reminder», selv om det fleste MFK’ere nok hadde fortrengt det!

Kan vi lære noe av det som skjedde i fjor i forhold til en bedre og sterkere prestasjon, og kanskje til og med seier, i årets derby? Ja, selvsagt kan vi det! For jeg mener det er her litt av nøkkelen til triumf ligger. Som i de andre kampene kreves det, utover spillernes og lagets tekniske og taktiske prestasjoner på banen, og lagledelsens taktiske disposisjoner, 100% fokus, 100% innsats og 100% vilje til å ville vinne kampen! Til sist, men ikke minst, kommer utrolig mye psykologi inn i bildet. Mange mener psykologi er opptil 50% av oppnådd prestasjon, og selv om det høres mye ut, har det i alle fall utrolig stor betydning. Ja, MFK er kanskje mindre enn RBK i både budsjett og det ene og det andre, men det betyr ikke at vi er et dårligere fotballag! Ofte hører vi «lillebror» begrepet bli dratt inn mot slike oppgjør, og jeg liker det dårlig. Det er et dårlig «mindset», fordi det skaper et bilde som kan hentyde på at vi er mindre og svakere. I fall en skal bruke dette bildet må en velge å være den irriterende lillebroren, som er bedre enn storebror når det gjelder konkurranse!

Det er viktig å ha trua på eget lag og egne ferdigheter! Jeg har sett mange lag, også MFK, komme til Lerkendal med lua i hånda, og de har blitt overkjørt! Selv om en skal respektere alle motstandere, tror jeg at om en skal triumfere på Lerkendal, så handler det om å ha 0 respekt. Ikke la seg påvirke av RBK profiler, stadion og RBK-publikummet, men heller fokusere på oppgavene, og heller bruke omgivelsene som motivasjon! Dessuten er vi jo noen MFK tilhengere der også, så dere er ikke helt alene!

Mitt ønske er at MFK springer ut på Lerkendal matta på lørdag med en «Never Say Die»-holdning, der det kjempes til siste krampetrekning, og helt til sluttsignalet går! Da vil i alle fall jeg være stolt over dere uansett, for med 100% innsats kan ingen klage, da har vi gjort det vi kan! Scorer vi flest, vinner vi! Jeg synes vi ser konturene av et meget spennende MFK lag denne sesongen, og jeg håper dere finner deres egen veg og egen spillestil! Sammen står vi sterkt! Heia MFK!

Lykke til MFK!

Øystein Hukkelberg

