«Hate, hate Molde by!» At fotball handler om følelser er det ingen tvil om. Jeg har selv stått på stadion i vind og i regn, i sludd og i snø. Jeg har hoppet opp og ned jublende glad og jeg har begravd hodet i hendene i dyp fortvilelse. Stadion, en arena der også nordmenn viser følelser. Det handler om fotball.

Jeg har vært engasjert i barnefotballen i MFK i mange år. I 2015 var jeg med fotballjentene mine til Sunnmøre på fotballturnering. På vei ut av baneområdet møtte vi en gjeng med Trondheims-gutter i 12-14 års alderen. I det vi passerte guttene hørte vi «Hate, hate, hate Molde by».

I fjor var jeg sammen med de samme jentene på en tilsvarende cup på Nordmøre. I det vi skal inn i spisesalen passerer vi en liten gjeng med trøndergutter. «Hate, hate, hate Molde by» lød sangen i det vi gikk forbi.

Som forelder og trener for disse 11-12 år gamle jentene var dette vondt å høre. Hvorfor i all verden skal en 12 år gammel gutt fra Trondheim hate byen som vi er så glade i? Hva galt har disse jentene gjort som fortjener å få dette slengt etter seg? Handler det om fotball? At motstanderens supportere i en eliteseriekamp piper mot en av våre spillere - helt greit. At supportere buer når motstanderne scorer mål - fair enough. At supportere viser finger’n til dommeren - kjør på. Men, la det handle om det som skjer på fotballbanen.

Jeg synes Trondheim er en fantastisk by. Jeg har sittet på Solsiden og sett på folkelivet, jeg har svippet innom Nordre på jakt etter shoppingkupp og jeg har spist mat på flotte restauranter. Jeg er ikke fan av Trondheims fotballag, men jeg legger ikke byen og byens befolkning for hat av den grunn. Jeg er fan av trøndere og jeg er fan av Trondheim.

Så jeg forstår ikke hvorfor 12 år gamle gutter, eller godt voksne mennesker, roper av full hals at de hater byen min. Og jeg forstår heller ikke hvordan spillere og klubbledelse kan forsvare (og delta i) slike ytringer. I helga står slaget på Lerkendal. Jeg og familien min skal tilfeldigvis til Trondheim på lørdag, men jeg vegrer meg for å ta med barna på kamp den dagen. Voksne menn kamuflert i finlandshetter, hvordan forklare at det er innafor overfor en 9-åring? Jeg finner ingen god forklaring- det handler ikke om fotball!

Kjære fotballforeldre, kjære spillere, kjære klubbledelse og ikke minst, kjære supportere; La det handle om fotball!

Hilsen fotballmamma Hege Karina Bøe

