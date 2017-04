Den gode revy på bygda

Jeg har vært nødt til å tåle litt pepper etter at jeg tillot meg å ikke bare være positiv i min anmeldelse av Eiderevyen. Min oppvekst i revybygda Malangen og flere år som kultursjef, også der Nordnorsk revyfestival arrangeres, har formet mitt syn på revy. Som journalist for Budstikka har jeg besøkt Gapskratten i Tresfjord flere ganger. Det jeg har sett har gitt meg noen tanker om hva jeg håper å oppleve når jeg drar på revy. Med de tankene dro jeg til Eide.

– Feide kommune bør bli navnet Kommunesammenslåing var naturlig tema på Eiderevyen. Og det var ikke som en smertefri prosess.

Bygderevyen lever

En hver bygd med respekt for seg sjøl har sin egen revy, påstås det. Det skal hylles og ikke rakkes ned på. I Molde har Molderosetten lagt inn årene. På bygda lever revyen fortsatt. Slik er det mange steder i distriktet vårt. Hjembygda mi sliter med å holde folketallet oppe, men Malangsrevyen lykkes gang på gang. Priser blir det også. Hva er det med de revyinnslagene som vinner priser på Høylandet, i Tresfjord og på Ørnes? Vinnerinnslagene kan vel så gjerne komme fra Eide. Selvsagt kan de det. Skal jeg se noen vinnerinnslag i kveld, tenkte jeg og dro til Eide.

Bare lokalt?

Hvordan oppleves Eide, Nordmøre, Norge og for den saks skyld, resten av verden, sett fra Eiderevyens ståsted? Også med dette som utgangspunkt benket jeg meg for å oppleve årets revy på Eide. Er det plass til skråblikk og spark til president Trump, EU, fattigdom, krig og elendighet i en revy på bygda? Skal lokalrevyen bare være opptatt av det helt lokale, eller skal den også tørre å løfte blikket? Skal bygderevyen bare få oss til å le, eller skal den også driste seg til å lokke fram noen tårer? En god revy trenger vel ikke bare latter og nærmiljø? Det er slike spørsmål jeg stiller meg. Jeg tenker at revy som lykkes ofte er ispedd artig ramsalt humor, men at den også finner plass til de mer ettertenksomme sketsjene og revyvisene.

Latter og tårer

Det er ikke lett å komme med gulloppskriften på en god lokalrevy. At den må være forankret i ferske lokale hendelser er sjølsagt. Med fordel kan den ha med ting og tang om det som skjer utenfor bygdas egne grenser. Nettopp fordi vi alle tilhører noe mer enn bare det lille lokale stedet der vi bor. En god revy er artig. Den lokker fram den hysteriske latteren. En revy uten humor er ingen god revy. Men ikke bare det. Revyen skal gjenspeile det som skjer. Og dessverre er ikke alt like artig. Hva med hun som mobbes og gruer seg til neste skoledag? Eller han som mister jobben når bedriften må stenge eller når kommunen legges ned. Det er ikke artig, men likevel viktig. Også for revyen på bygda. God er den som tør å se noe mer enn bare sin egen navle. Det gjelder ikke bare Eiderevyen. Donald Trump også for den saks skyld.