Orten kan ta det med ro!

Sørheim skaper usikkerhet, skriver Helge Orten, og viser til at Senterpartiet sitt landsmøte vedtok å prioritere vegvedlikehold og ferjedrift, og at undertegnede da sa at om det ikke er penger nok til alt, kan ferjefri E 39 måtte vente litt. Nå kan Orten ta det helt med ro på vegne av Møreaksen, for Jenny Klinge og Geir Inge Lien som er våre stortingskandidater, er av de ivrigste talspersonene for Møreaksen. Så de vil nok stå på for at Møreaksen skal sikres mer penger i neste NTP enn de små midlene regjeringspartia har lovt, og som ikke på noen måte sikrer realisering av Møreaksen (Ålesund-Molde). For øvrig er det interessant at Orten vil bygge Møreaksen og Hafast og Hordfast, men at Halsafjordsambandet igjen er «uteglemt». I stedet for å opprettholde den store ambisjonen og si at prosjektene skal gjennomføres etter hvert som der er klare, samt at det bør gjennomføres forsøk for å redusere kostnadene gjennom et pilotprosjekt for teknologi. Det ville hjulpet alle Møre-prosjekta og hele ferjefri E 39.

LESERINNLEGG Sørheim skaper usikkerhet! Høyretopper svarer Kristin Sørheim om Møreaksen.

Men fra mitt ståsted er det ingen tvil om at det store vedlikeholdsetterslepet på riksveger og fylkesveger og kommuneveger må tas først. Det er heller ingen tvil om at de små påplussingene som regjeringa har gitt til tunnelsikring og anna vedlikehold ikke er i nærheten av å dekke behovet. Når tilførselsvegene til stamvegene står i fare for å bli brutt, dvs nedklassifisering, delvis stenging, osv, haster det mest å ruste opp disse. Når asfaltdekka og grunnen under er i ferd med å gå i oppløsning, må dette repareres. Og jeg er helt uenig når Orten sier at penger Mørebenken kan kjempe seg til på stamveginvesteringer ikke kan veksles inn til vedlikehold. Om det ikke er krone for krone, så blir det jo mer til vedlikehold også i Møre og Romsdal, hvis vedlikehold prioriteres først. Ellers er jeg helt enig i – og har skrytt av - de prioriteringene regjeringspartia har gjort så langt: Betna-Stormyra, Romsdalen og Breivika-Lerstad; flaskehalser alt sammen.

Senterpartiet overførte mange riksveger til fylkeskommunen i 2010, og kostnadene har hele tida etter det vært underestimert. I tillegg er det kommet nye pålegg og forskrifter under denne regjeringa som koster mye. Det er liten grunn til å tro at etterslepet hadde vært mindre om Staten fortsatt hadde vært vegeier. I vårt fylke har vi flere eksempler på nedprioritering av riksveger og at det har vært svært vanskelig å nå opp både med vedlikehold og nyinvesteringer.

Fra «grasrota» er det vedlikehold, utbedring av flaskehalser, gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet, rassikring, bedre kollektivtilbud og nye miljøferjer med kapasitet og bedre frekvens som er prioritet nummer en. Dette er minst like nødvendig for næringsliv og funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder og verdiskapinga i landet som de nye stamvegene.

Kristin Sørheim

