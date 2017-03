Jo, Norge er mer kristent enn du tror

Onsdag den 22. mars skrev Oda Mølslett leserinnlegget «Nei, Norge er ikke et kristent land» i Romsdals Budstikke. Jeg føler det er nødvendig med en liten oppklaring, da det var noe uklart om formålet var å fjerne K-en i KRLE eller om formålet var å undergrave norsk kulturarv.

Å si at dagens Norge er ene og alene er formet av arbeiderbevegelsen er historieløst. Jeg vil påpeke at prosjektet velferdsstaten var et felles politisk prosjekt påbegynt av dagens borgerlige partier i 1845, 42 år før Det Norske Arbeiderparti en gang var grunnlagt!

Det er helt riktig at Arbeiderbevegelsen har forhandlet frem gode vilkår i arbeidslivet, men å si at det er arbeiderbevegelsen som har gjort samfunnet vårt barmhjertig er en overdrivelse. Jeg blir litt trist på deg og dine meningsfellers vegne dersom deres definisjon av et barmhjertig samfunn og et godt felleskap kun handler om arbeidsvilkår. Samfunnet handler da om langt mer enn bare det, og de tradisjoner og handlemåter vi i vårt samfunn lever etter har sterke bånd til kristendommen.

Det er litt diffust hvorvidt du mener at Norge aldri har blitt formet av kristne verdier eller at dagens Norge ikke bærer preg av kristendom lenger. I begge tilfeller er påstandene feilaktige. Jeg er redd du tar en del ting for gitt. For hva er det som binder oss nordmenn sammen? Den norske kultur binder oss sammen og er forskjellig fra andre kulturer. Så hva er norsk kultur? Det er mer enn Kvikk Lunsj og skitur. Våre verdier, våre vestlige verdier, de stammer fra en plass. Noen eksempel på norsk kultur som har klare koblinger til våre evangelisk-lutherske kristne kulturarv er:

• Norge er på 6. plass i verden hva gjelder minst mulig korrupsjon (CPI 2016)

Er dette tilfeldig? Nei, etter protestantisk kristen tro står man alene foran Gud, og dette har påvirket oss til den dag i dag. Majoriteten av de som topper listen hvert år er også land med protestantisk kristen kulturarv.

• Norge er et av de mest produktive land i Europa. Har denne arbeidsmoralen kommet av seg selv? Nei, den protestantisk kristne arbeidsmoral har leder til vekst og utvikling i hele den vestlige verden.

Du skriver at når Arbeiderpartiet fikk makten etter krigen bygget de opp landet. Her begår du en ganske tydelig feil i å forveksle sammenheng og sammenfall. Det var ingen partier som IKKE hadde til hensikt å bygge opp landet etter krigen. Å gjøre Norge bedre er og var jo i alle seriøse partiers interesse. Det Arbeiderpartiet gjorde etter krigen var simpelthen å fortsette arbeidet med velferdsordninger som allerede var påbegynt før begge verdenskrigene. Norge har hatt en formidabel vekst siden krigen og frem til i dag, men å tillegge Arbeiderpartiet den uforbeholdne ære for det er urimelig. Faktorer som et fredfylt Vest-Europa – og senere Europa – og oljefunn på norsk sokkel.

Norge er et flerkulturelt land der enhver kan praktisere og tro hva en måtte ville. Dette kunne imidlertid lenge før grunnlovsendringen av 2012 som du skriver endret dett. Det har hersket tilnærmet full religionsfrihet i Norge siden 1812.

Det er korrekt at statskirken i sin gamle form ble fjernet i 2012, men som seg hør og bør har Den Norske Kirke en særskilt stilling i dag.

Jeg stiller meg spørrende til at «man i Norge feirer andre religioner og kulturer på lik linje med kristendommen». Som følge av globaliseringen i verden har vi som alle andre utviklede land diverse innslag av andre kulturer som matretter og diverse populærkultur som halloween. Men når du skriver at norsk kultur er å feire andre religioner på lik linje med kristendommen, må jeg gå ut i fra at du har en ganske annen virkelighetsoppfatning enn jeg har.

For enkelhetsskyld kan jeg nevne noe jeg tror de fleste nordmenn føler felles tilhørlighet til.

Jul (feiring av Jesu fødsel)

Påske (høytid i sammenheng med Jesu død og oppstandelse)

Konfirmasjon (bekreftelse av ens tro på Gud)

Søndag (den syvende dagen i skapelsen og Guds hviledag)

Jeg tror man imidlertid kan konkludere med at enten AUF vil det eller ei har kristendommen i veldig stor grad utformet det Norge vi har i dag.

Oliver Stavik, 1. Nestleder i Møre og Romsdal Unge Høyre

