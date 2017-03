Barnas Molde – og det ene lekeapparatet som forsvant

Dette er en litt oppgitt respons på Rbnett hvor man kan lese følgende: «Dagens planer stopper ved hjørnet av Torget 2. Det legger leikeapparatet i skissa på is.». Jeg tilbragte omtrent 6 år av mitt liv i Kristiansand før jeg kom flyttende hjem igjen etter 15 år som utflytter. Da jeg kom hjem, var jeg spesielt en viktig erfaring rikere – jeg hadde blitt pappa underveis.

Med et nytt blikk for barnas ve og vel så jeg fort at livet var annerledes som småbarnsfar i Kristiansand enn i Molde – da tenker jeg spesielt på barnas Molde. Jeg synes det kan være på tide at noen i Molde tar en studietur til Kristiansand og ser på lekeplassen på Tresse og Nupenparken for å se hvordan man kan skape familieliv i bynære områder.

Barnas Molde eksisterer ikke i sentrum. Molde sentrum er et sted hvor barna føler seg «dratt med til sentrum» når foreldrene skal handle eller barna skal klippe seg. Min sønn har sjeldent mast om å dra til Molde sentrum i de årene etter vi kom tilbake hit – men Kristiansand sentrum vil han veldig gjerne tilbake til. Det får meg til å reflektere rundt hva et godt bymiljø har å si for barna som vokser opp og den tilhørigheten de skal føle når de selv flytter ut – kanskje er det savnet etter opplevelsen som barn som gjør at man velger å reise hjem når man skal stifte familie, i stedet for å bli boende i studiebyen.

Vi voksne må ikke være så opptatt av å lage en så fin by at vi glemmer at moldensere også finnes i små former med behov for leik.

Barnas plass i bybildet er en av de tingene som engasjerer meg, og en av grunnene til at jeg har valgt å ta steget inn i politikken. Molde Venstre har allerede blitt utfordret av meg til å tenke «Barnas Molde» og nå er dette et stjerneeksempel på problemet jeg føler eksisterer i Moldes ellers så vakre by. De er fremtiden, det er de som en dag skal savne byen de dro ifra, det er de som er små som en dag skal tenke at jeg skulle ønske at mine barn fikk oppleve den barndommen jeg fikk – og den barndommen skal også leves midt byen.

Frode Heimen, styremedlem Molde Venstre

