Skjebnetime for HV11

I disse dager arbeider forsvarssjefen og hans fagmilitære rådgivere i stabene for Hæren og Heimevernet på spreng med å utarbeide Landmaktutredningen. Det skjer på oppdrag fra forsvarsministeren, og mandatet til Forsvarssjefen inneholder klare føringer om at en sammenslåing av Hæren og Heimevernet skal vurderes som en del av utredningsarbeidet. Implisitt i en slik vurdering ligger selvsagt spørsmålet om hvorvidt mannskapsstyrken i Heimevernet skal opprettholdes på dagens nivå, og om tallet på HV-distrikter skal reduseres. Landmaktutredningen blir lagt fram for Stortinget til behandling etter valget i høst.

Allerede høsten 2015 ble det klart at forsvarssjefen ønsket en HV-struktur med bare 10 distrikter, der Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 ble lagt ned. I forbindelse med at Stortinget skulle behandle Langtidsplan for Forsvaret i fjor høst, var det derfor knyttet stor spenning til framtiden for Setnesmoen leir som hovedkvarter for HV11. Det viste seg da at bare de tre sentrumspartiene KrF, Senterpartiet og Venstre ville garantere for at Heimevernets struktur og bemanning skulle videreføres på dagens nivå, herunder en videreføring av HV 11 / Setnesmoen leir og en styrke på 3 300 mann i dette distriktet. De tre partiene gikk også samlet imot en nedleggelse av Sjøheimevernet. Dette framgår tydelig av følgende fellesmerknad fra de tre partiene da saken ble behandlet av Stortinget - sitat:

«Disse medlemmer viser til at Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre gjennom forhandlinger om langtidsplanen forsøkte å sikre en økning i bevilgningene til Heimevernet som sikrer en HV-struktur på 45000 mann, at Heimevernets egenart bevares, at man bevarer HV-11, Grunden 22 og Nærøysund. Dette ønsket ikke de andre partiene å gå med på.»

Sitat slutt.

Vi i KrF fastholder vårt syn på framtidig struktur og bemanning i Heimevernet, og vi går til valg på at vi vil videreføre HV11 / Setnesmoen leir og opprettholde dagens mannskapsstyrke på totalt 45 000 mann. HV er ikke bare viktig som våpengren, men også i sin rolle som sikrings- og beredskapsorganisasjon i krise- og katastrofesituasjoner. Vi bor i et fylke med mye ekstremvær og ustabile fjellpartier langs fjorder og dalfører. Da gir Heimevernets tilstedeværelse, med en operativ base og en mannskapsstyrke med inngående lokalkjennskap, trygghet for at liv og eiendom blir vernet når farer truer.

Vi i KrF er glade for at også Senterpartiet og Venstre står sammen med oss i kampen for å opprettholde den militære og beredskapsmessige kapasiteten til Heimevernet. Samtidig registrerer vi at regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og SV ikke var villige til å garantere for den videre eksistensen til HV 11 lenger enn ut 2017 da Stortinget behandlet Langtidsplanen for forsvaret i november i fjor. Da holder det ikke å dekke seg bak at man vil avvente Landmaktutredningen før man tar endelig stilling til spørsmålet om Heimevernets framtid. Vi krever at alle partier gir klare signaler om sitt syn på framtiden til Heimevernet, og HV11 / Setnesmoen leir i særdeleshet, før valget i høst. Innbyggerne i Møre og Romsdal har krav på å få vite hvilke partier som vil legge ned Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt 11 før de går til valgurnene i september.

Steinar Reiten, 1. kandidat til Stortinget, Møre og Romsdal KrF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook