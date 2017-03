Kjære folkevalgte, hva vil dere bli husket for?

Kjære folkevalgt, hva vil dere bli husket for? Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering når en hel yrkesgruppe ble radert bort? Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering når vår kystfart ble bemannet av russere, polakker og annen billig arbeidskraft? Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering så ble det akseptert sosial dumping bare det var lenger ut enn «hva hesten kan vade»?

Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering når den militære beredskapen i form av mulighet å rekvirere norske fartøy med norske mannskaper ble borte? Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering og naivt trodde at russere og mannskaper fra fjerne strøk på norske skip ville være norske patrioter den dagen Norge kom ut for en militær konflikt eller annen krise?

Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering da nasjonen mistet sin identitet som sjøfartsnasjon? Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering da det ble akseptert at det ble flere russere en nordmenn med farledsbevis på norskekysten som fraktet varer mellom norske havner?

Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering da det ble umulig å rekruttere statsloser som en følge av det ikke lengre finnes norske sjøfolk som kan bli los-aspirater i og med at de fleste norske sjøfolk i rett alder har mistet sin kompetanse?

Vil du bli husket for at du satt i storting/regjering da den norske maritime kompetanseoppbyggingen i land stoppet opp som en følge av at rekrutteringen stoppet opp til sjøs, samt at den kompetansen som er/var bygd opp ble eksportert til lavkostland utenfor Europa?

Ja vil du virkelig det, så er det bare å fortsette som nå! Eller dere kan ta valget å høre på sjøfolkene og deres familier som ønsker en allmenngjøring av norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel, frakter gods mellom norske havner.

Vi ønsker ikke proteksjonisme, vi ønsker ikke at «Pedro» fra Filipinene skal kastes av skipet om de skulle få ett oppdrag på norsk sokkel. Men vi mener at han skal ha norsk lønns- og arbeidsforhold på lik linje med utenlandsk arbeidskraft på land. Dette vil igjen gjøre at alle rederier konkurrerer på like vilkår med tanke på lønnskostnader på norsk sektor og langs kysten.

Frode Osvald Løseth

Sjøkaptein, Maritime Consulting AS

--------

