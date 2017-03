Helsekommunikasjon fra forrige århundre

Jeg har vært innlagt på Molde sykehus. Der har jeg fått utmerket behandling av et utrolig hyggelig personale. For å unngå ekstra venting forlot jeg sykehuset før jeg fikk arket med pasientorienteringen. Jeg fikk denne muntlig så det var ingen hast. Det er likevel greit å ha den skriftlige versjonen, som en sikkerhet for at en har fått med seg alt. Da denne ikke kom i posten sendte jeg en e-post til Helse Møre og Romsdal som en påminnelse. Jeg fikk svar - «Vi tar ikke i mot henvendelser på e-post med hensyn til pasientsikkerhet. Ber om at du benytter skjema for journalinnsyn og sender dette i vanlig postgang. Dette også med hensyn til pasientsikkerhet.”»

Dette er tøv. Jeg sendte min påminnelse via e-post og regnet da med å få pasientorienteringen i vanlig post. Det virker unødvendig tungvindt når jeg må sende brev til Ålesund for å minne sykehuset i Molde på en manglende pasientorientering. Helseforetaket må ha god tid når de velger å bruke så lite effektive rutiner.

Nå er det ikke uvanlig at offentlige foretak er sinkere til å ta i bruk datateknologi i administrasjonen. I motviljen mot å legge opp nye rutiner er «pasientsikkerhet» et ord de kan skyve foran seg i helsetjenesten. De bruker altså dette for å insistere på vanlig post istedenfor elektronisk, også for å unngå å ta i mot beskjeder fra en pasient på e-post.

Det paradoksale er at vanlig brevpost er alt annet enn sikkert. Ofte opplever jeg at brev kommer i gal postkasse. Noen ganger har jeg også åpnet slike brev før jeg innser at de ikke er til meg. Jeg regner med at de fleste kan fortelle slike historier. I tillegg er det svært enkelt for uvedkommende å plukke brevet ut av en postkasse. E-post er heller ikke sikkert, men sannsynligvis langt sikrere enn vanlig post. Uansett må e-post være mer enn godt nok når pasienten kun skal sende beskjeder til sykehuset.

Jeg kan forstå at helsepersonellet ikke vil ha sine e-postadresser eller mobilnummer på nett. Isteden kunne pasientene sende e-post eller SMS til sykehuset eller til avdelingen, så kunne postmottak her håndtere henvendelsen. Det kunne de gjøre ved å sende den videre til rette vedkommende, eller ved å gi et svar direkte om det ikke medførte et brudd på pasientsikkerheten. For eksempel kunne dette være aktuelt om pasienten lurte på når hun hadde time. Mange andre saker der det kun var praktiske spørsmål kunne gjerne håndteres med e-post eller SMS.

Vi kan selvfølgelig alltid ringe, men det er en kostbar form for kommunikasjon. Her går det mye tid både for pasienten og for sykehuspersonalet. Derfor forsøker de fleste organisasjoner å få det meste over på elektroniske systemer, nettsider, nettsider med innloggingsmulighet, e-post, sikker digital post og SMS. Ringemuligheten må selvfølgelig bevares for de sakene der e-post og SMS ikke er tilstrekkelig, og for de pasientgruppene som enda ikke behersker elektroniske media. Men jeg skulle tro at helseforetaket også trenger å effektivisere. Da kan en sikre at en størst mulig del av midlene går til pasientbehandling og ikke til administrasjon.

Pasientene kan også få påminnelser via SMS. Jeg ser at helseforetaket får til dette i noen tilfeller, men effekten blir størst om en alltid gir slik påminnelse om timeavtaler – både noen dager og noen timer før avtalen. Kanskje kan en også gjøre som flyselskapene og varsle om forsinkelser? Alt dette er meget enkle tiltak om de blir koblet om til eksisterende datasystemer. Da kan det hele gå automatisk. Gevinsten er meget stor, både for pasienten, helsepersonale og foretaket. Det krever imidlertid at en er villig til å ta steget inn i dette århundret.

Kai A. Olsen, professor i informatikk, Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen

