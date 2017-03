Anno - Vassgård

Så er NRK serien Anno 1537 avsluttet, og vi kan omstille oss til dagens samfunn. Dessverre er det ikke slik for innbyggerne på Vassgård. Her har det norske byråkratiet vedtatt at de daglig skal se sitt stedsnavn skrevet slik konsulentene mener det ble uttalt på 1500 tallet.

Navnesaken «Vassgård» har vært en gjenganger i Eide kommune. Alle politiske behandlinger har fattet vedtak om at bygda skal ha navnet Vassgård, slik innbyggerne skriver sitt navn, og som generasjonene så langt tilbake som jeg kan minnes har forstått bygdenavnet.

Vi trodde at endringa i navnelova som ble fattet i juni 2015 skulle åpne for at lokalbefolkninga fikk sitt krav oppfylt, men det ser ut til at navnekonsulentene ikke forstår lova slik vi hadde håpet. I lova heter det i §2 e) I denne lova tyder nedervd lokal uttale: uttale som er overlevert frå tidlegare generasjonar som har vore vanleg på staden, og som framleis er i levande bruk.

Med framleis i levende bruk må en forstå navnet slik innbyggerne i dag bruker og uttaler det.

Et av måla i kommunereforma er at lokaldemokratiet skal få større makt. Jeg håper det her kan finnes en åpning for at det lokale selvstyre kan få omgjort navnet slik innbyggerne de siste 100 år har ment det skal være.

Det finnes dessverre noen byråkratiske instanser i Norge som det ser ut til å være vanskelig å ha politisk styring med. Språkrådet er en av disse, en annen er NAV, som med et pennestrøk har besluttet at de skal ekskludere alle som ikke har datamaskin fra å få sine pensjonsopplysninger. Et overgrep mot de som har valgt å ikke ta del i utviklinga innen datateknologien, men som forhåpentligvis har vært med å bygge vårt samfunn på andre måter. Jeg håper den politiske styring tar nødvendig makt over slike etater.

At navnekonsulentene endrer sine skrivemåter for å få et «kompromiss» tyder på at de er usikre i sin sak, og at de ikke har en klar oppfatning om den riktige skrivemåten. Jeg håper det gjennom videre politisk press og økt lokalt selvstyre kan bli mulighet til å få det riktige navnet på gardsnr. 152 Vassgård i Eide. Aksjoner som kan føre til straff vil jeg fraråde.

Ove Silseth, Eide

