Ledere i Molde-regionen: Er det virkelig et spørsmål om kjønn i 2017?

De seneste dagene har RB prisverdig servert en rekke innlegg om manglende kjønnsbalanse blant toppledere i næringslivet.

Statistikk lyger ikke; og det er riktig at menn dominerer i det aller øverste skiktet. Det har vært fokus på temaet i flere tiår, men tydeligvis har forbedringene skjedd i «krabbegirs-fart». Hvorfor er det slik?

Heftig debatt om kvinneledelse – Mennene i 40-60-åra, som dominerer styrene, bør skru av autopiloten og tenke nytt – for lønnsomhetens skyld, sier spaltist Siw Bergsås.

Jeg vil starte med å peke på vår egentlige utfordring som samfunn i dette fylket, nemlig svak befolkningsvekst.

Særlig Nordmøre og Romsdal ligger langt under landsgjennomsnittet, mens Ålesund-regionen i større grad har funnet nøkkelen. Bildet forsterkes av at særlig yngre kvinner velger å ikke returnere til oss etter endt utdanning utenfor fylket. Spesielt Oslo/Akershus har en enorm tiltrekningskraft på våre ungdommer. Hva må vi gjøre i Molde-regionen for å forsterke lysten til å vende nesa hjem? Alle spørreundersøkelser konkluderer med en forutsetning: Attraktive arbeidsplasser! I Molde har vi til nå kunnet tilby et variert spekter; både innenfor privat og offentlig virksomhet – og arbeidsløshetstallet er fortsatt lavt. I Molde Næringsforum ser vi at våre medlemsbedrifter «trykker klampen i bånn» og omstiller seg for å takle helt nye rammebetingelser. Digitaliseringsprosessen, oljenedturen og strukturelle endringer skjer i et svimlende tempo; og det stiller store krav til styre og ledelse i foretakene. Bedriftene i vår del av landet vet at de konkurrerer i et verdensmesterskap. De må simpelthen være best for å sikre seg kontrakter. Heldigvis ser vi et næringsliv preget av lokalt eierskap, fremsynthet og utpreget evne/vilje til samarbeid. Industriklyngen iKuben er et produkt av de nevnte kvaliteter. Det er ikke tilfeldig at nettopp iKuben / ProtoMore er etablert i vårt miljø. iKuben vokser sterkt og ledes for øvrig av en svært dyktig kvinne, Hilde Aspås.

Alle bransjer og det offentlige blir berørt av digitaliseringen; og derfor må det handles NÅ. Ellers er det spørsmål om tid før forfallet er et faktum. De klassiske politiske slagordene: «FORANDRE FOR Å BEVARE», «ALLE SKAL MED», BY OG LAND HAND I HAND" har fått fornyet aktualitet; men løsningene krever nytenkning og innovasjon. Det er farlig å sitte fast i foreldede strukturer.

Flinke lederaspiranter har sin historiske mulighet i denne situasjonen. Kanskje kan den 4. industrielle revolusjon i seg selv resultere i flere kvinnelige toppledere. Kvinner dominerer ved videregående studier; og det bør gjenspeile seg rundt lederbordene i årene som kommer. Det krever selvsagt at kvinnene selv er åpne om sine ambisjoner og sier JA til de utfordringene som byr seg. En toppleder må alltid rekrutteres blant dem som har lyst på oppgaven med de krav og forventninger som tilligger rollen. Et styre vil «normalt» vurdere personen og ikke kjønnet til kandidaten. Tross alt handler det om å skaffe aksjonærene/eierne trygghet for at man ansetter den best kvalifiserte.

Det hevdes at kvinner har for få forbilder. Den påstanden er vel ikke like gjeldende i 2017. Jeg minner om at vi har kvinnelig statsminister, finansminister, næringsminister, forsvarsminister, KS-leder, NHO-leder (nasjonalt og i vårt fylke), LO-leder (nasjonalt og i vårt fylke), Innovasjon Norge leder (nasjonalt og i vårt fylke). Det er også gode forbilder hos to «tungvektere» i Sunnmørsindustrien: Gunvor Ulstein og Kjersti Kleven.

I Romsdal finner vi Toril Hovdenak i Bussbygg (Påtroppende rådmann i Rauma) og daglig leder i Molde Næringsforum Britt Flo. Høgskolen i Molde ledes også av en kvinne, Gerd Marit Langøy. I Sparebank 1 SMN leder banksjef Karin Norli institusjonens totale virksomhet mot næringslivet i hele Nordmøre og Romsdal. Dette for å nevne noen gode eksempler. (Det er flere som også kunne vært nevnt!)

Budskapet må være at stat, kommune, akademia og næringslivet kan spille sammen – også i lederspørsmål. Den omtalte 4. revolusjon forutsetter nettopp et slikt samarbeid for å sikre bærekraft og velferd. Landet og regionen trenger de aller beste kreftene til å lede oss i riktig retning – og kvinner er selvsagt minst like godt skikket til å aksle ledertrøyene som menn. Grip muligheten. Vi har simpelthen ikke råd til å la være!

Helt til slutt: Media kan med fordel sette fokus på dette spørsmålet også utenom «8. mars – perioden»!

Tema kjønnsbalanse må følges opp helt til det ikke er aktuelt å debattere lenger! I mellomtiden får vi alle jobbe for en raskest mulig «utfasing» av problemstillingen. Når milepælen er nådd er vi godt skikket til å takle utfordringene regionen er stilt overfor.

Olav Gjerland, styreleder Molde Næringsforum

