Midsundordføreren og alternative fakta

Leste med undring i RB i dag 11.03.17 at Midsund ifølge ordfører mister småkommunetilskudd og at penger lovet fra havbruksfondet uteblir, føler da at jeg må få korrigere ordføreren.

Småkommunetilskuddet får Midsund kompensert gjennom skjønnsmidler fra fylket og gjennom INGAR ordningen, en ordning alle kommuner, inkludert Midsund, er med på å finansiere.

Midsund kommune har budsjettert med dette i inneværende års budsjett.

Når det gjelder Basistilskudd er det slik at vi faktisk kom bedre ut av det nye inntektssystemet, men siden vi har vedtatt sammenslåing skal vi følge det gamle, slik at de overføringer vi får der er litt lavere enn om vi hadde gått over til ett nytt.

– Ingen er blitt lurt – Jeg kan berolige ordføreren i Midsund. Ingen har blitt lurt når det gjelder økonomien ved kommunesammenslåingen. Midsund vil få pengene, sier kommunalminister Jan Tore Sanner til Romsdals Budstikke.

Dette er helt i tråd med det regjeringen har sagt hele tiden.

En oppdatert oversikt som viser dette ble også fremvist i formannskapsmøtet Mandag 06. Mars, og likevel så velger Ordføreren å gå ut med åpenbart feilaktige påstander i avisen. Hva som er intensjonen bak dette får han nesten svare på selv.

Vi må ha i minne at det er ett vakuum akkurat nå, da stortinget fortsatt ikke har vedtatt en sammenslåing enda.

Realiteten er at om vi hadde stemt for å stå alene hadde vi måtte kuttet ytterligere 2,7 millioner de neste årene.

Det er økonomisjefens vurdering at Midsund kommune har blitt kompensert for reduksjon i småkommunetillegget noe han også redegjorde for i siste formannskapsmøte, det er underlig at ordfører ikke har oppfattet dette.

Når det gjelder havbruksfondet er det ett fond som er avhengig av vekst i biomasse hos laksenæringen, uten økning der kommer heller ingen penger inn.

Alt salg av nye konsesjoner skal gå inn i dette fondet, og blir utdelt til alle kommuner og fylker som p.t. har biomasse innenfor sine grenser, med en ekstra utdeling til vertskommunen som får den nye konsesjonen, etter en fastsatt nøkkel.

Dette er alle i kommunestyre kjent med.

Vi i Høyre argumenterte kraftig imot å legge opp driften av kommunen med bruk av midler fra Havbruksfondet, nettopp på grunn av usikkerheten om når og hvor mye penger vi kan forvente herfra.

Enkelte andre politikere ville bruke disse midlene for å dekke opp tap av småkommunetilskuddet vi fikk om vi stemte for å stå alene.

De viser seg at vi fikk rett i bekymringen vår og vi kan være glad for at vi ikke har budsjettert med midler fra Havbruksfondet i årets budsjett.

Jeg deler derimot ordfører sin bekymring angående havbruksfondet siden vi faktisk har betydelige beløp inne i vår økonomiplan for å balansere budsjettene våre. Får vi ingenting herfra ligger det an til nye store kutt de neste årene, men det er viktig å poengtere at dette har ingenting med kommunereform og inntektssystem å gjøre.

Jeg har allerede stilt spørsmål i formannskapsmøter, senest nå i januar, om ikke vi bør vurdere å revidere vår økonomiplan og ta ut disse usikre inntektene, problemet er at vi har ingen alternativ for å øke våre inntekter og det betyr at kutt i budsjett er eneste løsning.

Midsund Kommune har sine utfordringer på driftsbudsjettet i årene frem mot ny kommune i 2020. Dette skyldes derimot ikke bortfall av inntekter, men derimot høy vekst i utgifter, grunnet mange store utfordringer for en liten kommune.

Men det som også er viktig å ta med seg er at vi også er i en unik situasjon når vi valgte å inngå avtale om ny kommune, og i Desember vedtok kommunestyret tidenes største investeringsbudsjett, med bl.a. nye Midsund Skule, nytt administrasjonsbygg og næringshage i Midsund Sentrum, samt ny flerbrukshall. Videre er 25 millioner i reformstøtte forbeholdt Midsund, og forhåpentligvis kan dette sette spor av seg i ulike sammenhenger, som gangveier og lignende.

Det ser langt ifra svart ut for Midsundsamfunnet, det ser faktisk veldig lyst ut.

Adrian Sørlie, Midsund Høyre

