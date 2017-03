Noe å være stolt av?

Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum har på den 7. mars et leserinnlegg på nett og på papir den 8. mars; «Tar vi likestillingen for gitt»



LESERINNLEGG Tar vi likestillingen for gitt? Høyrekvinnene mener vi fortsatt må kjempe for et likestilt samfunn for alle

De begynner med: "Høyre, som første parti i Norge, tok inn følgende programformulering i 1924: “Høire vil arbeide for at sikre kvinders retslige og økonomiske stilling”. Dette er vi Høyredamer og Høyremenn stolt av. Det har preget vår politikk fram til i dag."

Men man kan ikke lene seg på det som var gjort for over 90 år siden.

Med virkning fra 1. juli 2014 reverserte Erna Solbergs regjering pappapermen fra 14 til 10 uker. Ikke gikk de tilbake til det som hadde vært før siste justering, fra 12 til 14 uker som ble gjort i 2013. Nei de gikk to steg tilbake, de reverserte pappapermen til det den var i 2011.

Egentlig var det KrF som "reddet" pappapermen. Høyre og Fremskrittspartiet ville avskaffe hele den reserverte delen for far.

Er dere stolt av dette Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum?

Høsten 2013 ble argumentert med at familiene selv skulle få bestemme hvordan uttaket av foreldrepermisjonen passet og hvordan den skulle deles mellom mor og far. Valgfrihet var viktig. Dette skulle bli så bra bare den enkelte familie selv fikk bestemme. Gikk det bra? Absolutt ikke.

NTB publiserte 8. mars en artikkel der det vises til Dagens Næringsliv som har hentet inn statistikk fra NAV: "Mens 34 prosent menn tok ut mer enn ti uker de tre første kvartalene i 2015, var andelen falt til 12 prosent i samme periode i 2016."

Er dere stolt av dette Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum?

Videre fra artikkelen fra NTB: "NHO-sjef Kristin Skogen Lund kaller kuttet i fedrekvoten en veldig dårlig idé. – Dette er kanskje det enkelte virkemiddelet som har størst effekt på likestillingen i arbeidslivet, sier hun. Hun har ett råd til Høyre i forkant av helgens landsmøte. – Høyre bør erkjenne at man må regulere dette på en annen måte. Her må Høyre komme i takt med tiden." Virke-sjef Vibeke Hammer Madsen uttalte seg støttende til Skogen Lund i Dagsnytt 18 8. mars.

Så kjære Møre og Romsdal Høyre Kvinneforum hvis dere vil være stolte, ikke bare over det som er oppnådd tidligere, men det som kan påvirke folks hverdag i samtiden forslår jeg at dere jobber for å øke pappapermen. Det kan få likestillingen til å gå framover og ikke bakover.

Det hadde vært noe å være stolt av!

PS Jeg er 3 barnsfar og skal til høsten ut i 12 ukers pappaperm. Jeg er stolt av det, og det er helt naturlig for meg.

Einar Hernborg, småbarnsfar og Arbeiderparti-politiker

