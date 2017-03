Møreaksen og NTP-seansen på fergekaia i Molde

Når jeg så ansiktene og de «påklistrede» smilene til noen av hovedaktørene i oppslag etter oppslag i media tenker jeg mest på en bruktbilforhandler som forsøker å lure på meg et gammelt vrak til en altfor høy pris.

Jeg vil ikke her bruke spalteplass på tall og prognoser som veldig mange andre allerede har gjort veldig utførlig, men kun konstatere at dette ikke er troverdig og at det fremdeles er et krav fra min side om en seriøs og likeverdig utredning av alternativene.

Med alt som har kommet frem i media i den senere tid om feilaktige påstander om priser o.l. for alternativet til Romsdalsaksen og en tilsynelatende massiv feilinformasjon til flere på mørebenken både om selve prosjektet og forankringen ute blant folket. Disse «flere» på mørebenken bør nå bruke den muligheten som ligger der til å stille spørsmål til informantene om både det ene og andre, dette er deres mulighet til å gjenopprette sin tillitt ute blant det samme folket og legge til rette for tilgivelse. Det er kloke og dyktige mennesker vi her snakker om og jeg har problemer med å tro at de bevisst ønsker å presse gjennom dette prosjektet på tross av alt det som har kommet frem og den tydelige motstanden ute i folket.

Det har under de årene jeg har fulgt saken og vært på gjentatte folkemøter provosert meg sterkt å se den arrogansen som enkelte representanter for fagetater o.a. har utvist, når noen har stilt kritiske spørsmål, de har blitt møtt med utsagn som signaliserer følgende uten at det er det som har vært sagt ordrett: Jaja, det er jo alltid sånn i slike prosjekter at det er en og annen bygdetulling som har motforestillinger.

Jeg tror nok alle må være ærlig å innrømme at det ikke er noen få, men ett massivt flertall i folket som ikke ønsker Møreaksen!

Det tror og håper jeg også Stortingsvalget kommer til å vise. Pensjonistpartiet kommer også til å stille liste her i M&R.

Dagfinn Wiik, Pensjonistpartiet

