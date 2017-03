«Nytt på nytt-NTP»

Regjeringens-markedsføring av Nasjonal transportplan (NTP) fikk nylig hard medfart i «Nytt på nytt». I tilfellet Møre og Romsdal kunne de dratt på enda mer. I stedet for å beklage at man ikke har levert på prosjekter som ligger inne i gjeldende NTP, lanseres de samme prosjektene som nye. Nytt på nytt, altså. Troverdige forklaringer på finansiering, er vanskeligere å finne.

FrPs Frank Sve liker ikke at jeg påpeker dette i Romsdals Budstikke. Og påstår at verken Stad skipstunnel, E136 fra Lerstad og østover eller E39 Betna-Stormyra er inne i gjeldende NTP. Ganske spesielt. Enhver kan jo google «Nasjonal transportplan 2014-2023», laste ned pdf-en, søke på – og lese at disse prosjektene er prioritert.

Ta E39 Betna-Stormyra, der reguleringsplanen var godkjent i 2014. Ikke engang i 2017-budsjettet kom det penger fra regjeringen til oppstart. Ei heller fikk den viktige ferdselsåren E136 Ålesund-Dombås penger i budsjettet: Den skulle inn i første fireårsperiode med forbikjøringsfelt på Rødstøl-Oppland grense. Det skulle også settes i gang bygging av Dølsteinfonna og Fantebrauta. Ingenting har skjedd.

Like spesielt er det at han framstiller Ap-kollega Jon Aasen som uenig med meg. Jeg har snakket med Jon, som ba meg sende Sve følgende hilsen: «Som sunnmøring har eg greie på pengar, og her er det lite pengar å sjå. Dette vil bli klart for dei fleste fram mot valet».

Den tidligere Stranda-ordfører Frank Sve kunne selvsagt innvende at ikke alle sunnmøringer vet å styre pengene. Men når han ber velgerne stole på FrP/Høyres veibevilgninger i neste periode, er det all grunn til å peke på Siv og Ernas pengeproblem: Den ikke-vekstfremmende skattekuttpolitikken skal fortsette, men det skal ikke lenger kompenseres med oljepenger. Hvilke utgifter skal man da gyve løs på? Sykehus? Eldre og skole i kommunene? Eller vei?

I så fall blir NTP igjen en ønskeliste. Det var først med Stoltenberg II-regjeringen det ble et reelt plandokument. NTP-en man tok over, ble overoppfylt. Bevilgningene økte med 90 prosent. NTP-rulleringen i 2013 var rekordhøy. FrP/Høyre har kun styrt på den sistnevnte. Så å si samtlige prosjekter de har klipt snor for, som Tresfjordbrua i Vestnes kommune, ble startet opp av den Ap-ledede regjeringen. Evnen til å ta æren, er derimot suveren. Bortsett fra når bompengerekorden skal forklares.

Jeg slutter meg til det Sunnmørsposten skriver i sin lederartikkel om Møreaksen: Her lukter det mer valgkamp enn nylagt asfalt. Men, det var nok viktig å få avklart at Møreaksen skal bygges.

Else-May Botten, stortingsrepresentant (Ap)

