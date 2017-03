Leve Molde - Leve Romsdalsaksen!

Endelig slapp dei blå-blå i Regjeringa katta ut av sekken. Dei vil ha Møreaksen. Ingenting er betre enn at de slepp nyheita i starten av ein valkamp. Då kan vi starte eit seriøst politisk arbeid mot det dårlegaste prosjektet som nokken gong har vore lagt fram i Møre og Romsdal. Veljarane kan dømme i valet til hausten.

Det som undrar meg mest er at Høgre kan ha ein slik lemfeldig bruk av pengar. Pengane finns ikkje i noko statsbudsjett og ein har valt den klart dyraste løysinga for kryssing av Romsdalsfjorden. Er det sløseri å ikkje bruke nybygde Tresfjordbrua? Kva skal vi med to vegar over Ørskogfjellet? Korfor vil dei blå blå legge opptil 3 milliardar i bompengar på folk i Molde? Pengar som Frp ikkje har i nokke statsbudsjett, men som skal tas rett frå lomma til folk.

Tunellane i Ålesund reiv ned Sunnmørsbanken og stod med om lag 1,3 milliardar i gjeld då dei ikkje fikk krevje inn fleire bompengar. KLP – dei kommunalt tilsette si pensjonskasse måtte skrive av store tap. La oss ikkje gå på ei slik blemme igjen. Fleire har i det siste halde fram at Møreaksen må bli billigare og betre. Alt det eg har sett av betringspunktar har eit svar: Romsdalsaksen.

Miljø kan knappast seiast å stå på lista til dei blå blå, men det må vere lov å sitere Kåre Willoch som Fylkesmann: Alle har rett til døgnkvile og skal ikkje utsettast for unødig støy. Om lag 30 tusen menneske skal få europavegen dundrande forbi seg langs moldestranda. Stikk i strid med Vegdirektøren og jamvel samferdsleministeren sin uttalte politikk. Arbeidsmiljøet til våre sjåførar er ikkje på topp når dei skal krabbe ned og krype opp frå under havbotnen.

Å få Nordmøre med på fylkeslaget er viktig. Alle skjønner at Romsdalsaksen bind i hop fylket vårt med effektiv kommunikasjon for gods og personer på ein mykje betre måte. Det er for meg fullstendig uforståeleg at Høgre og Frp, som brukar å treffe på effektivitet, skal ha trafikken ut i øyane. Det er ikkje ein kyststamveg som skal byggas. Koplinga mellom Nordmøre og Romsdal ferjefritt til Eksportvegen frå Sunnmøre opp Romsdalen er logisk. Arbeidet med vegane gjennom Tingvoll og opp Romsdalen fell naturleg inn i dette mønsteret.

Ei bru i Romsdal, som bind i hop Geiranger på Sunnmøre med Atlanterhavsvegen på Nordmøre er som musikk i øyrane til ein kvar reiselivs arbeidar. Tenk å få selje naturen vår, fin som han er, full av lys, som vil slokke alle idear om å bygge dei svarte hol.

Bjørn Jacobsen

Molde SV