– Regionen skal styrkes

Møreaksen er vedtatt og Møreaksen skal bygges. Det er nå kjent at dette vil komme i Nasjonal Transportplan som vedtas i Stortinget før sommeren. Det er satt av betydelige midler til prosjektet. Det vil bli vektlagt å få på plass en god løsning for E39 i Molde samtidig med fjordkryssingen.

Utvikle fylket

Dette er svært gode nyheter for fylket vårt. Møreaksen vil binde sammen bo- og arbeidsmarkedet i Ålesundregionen og Molderegionen. I disse regionene finner vi en rikholdig flora av interessante bedrifter som leverer produkter og tjenester spekket med høy kompetanse. Disse bedriftene vil med Møreaksen få et langt større omland å rekruttere kompetanse fra når avstandene kortes ned. Når Hafast også etter hvert blir realisert, vil vi i fylket vårt ha kjedede arbeidsmarkeder fra Søre Sunnmøre i sør til Kristiansund i nord. Dette gir et solid grunnlag for å utvikle fylket vårt videre. For oss som jobber her i regionen, betyr en slik utbygging at vi kan velge i et langt større mangfold av interessante jobber innenfor akseptabel avstand.

Gripe muligheten

Staten vil investere tungt i E39. Arbeidet med å utvikle regionen vår må vi gjøre selv. Det vil fremdeles gå noen år før Møreaksen står ferdig. Disse årene bør vi benytte godt. Bedrifter, klynger, næringsfora, kommuner, regionråd, fylkeskommune og andre bør komme sammen for å drøfte potensialet som kan utløses. Hvilke nye koblinger kan vi skape i næringslivet? Hvilke regionale og nasjonale funksjoner kan vi trekke til fylket vårt basert på større omland og bedre fremkommelighet? Hvilke behov vil vi ha for nye areal til industri og næring, handel og logistikk m.m.? Hvilke muligheter gir dette innen reiselivet? Osv.

Skape fremtiden

De som er opptatt av positiv næringsutvikling og samfunnsutvikling i regionen vår står foran noen svært interessante år med mange muligheter. Nå er det opp til oss alle å gripe denne muligheten konstruktivt og skape fremtiden vår.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

