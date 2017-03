Problemet med tunneler

Nedenstående er hentet ordrett fra Statens Vegvesens eget E39-dokument «Faktaark 3: Å bygge tunnel». Jeg gjør etatens ord til mine ved å fremme dem som et leserinnlegg;

«Byggekostnader

Firefelts veg i tunnel koster normalt to til tre ganger så mye som en vegtrasé i dagen. Èn meter motorvei i tunnel kan koste 300.000 - 400.000 kroner. Det må bygges separate tunnelløp for hver kjøreretning. Mange steder på Sørlandet er fjellet av dårlig kvalitet, noe som øker kostnadene til sprengning og sikring av tunnelløp. Mens motorveg i dagen kan ha en stigning på inntil seks prosent, er tallet fem for tunnel. Elektrotekniske installasjoner som lys, ventilasjon og sikkerhetsutstyr er også kostbare.

Drift og vedlikehold

Det koster åtte ganger så mye å drifte og vedlikeholde veg i tunnel sammenliknet med veg i terreng. Salt, støv og utslipp fra bilene bidrar til stor slitasje på anlegget og gjør vedlikeholdsarbeidet krevende. Overvåkningssystemer inne i tunnelen må fungere til enhver tid og trenger jevnlig ettersyn.

Sikkerhetskrav

Ulykker inne i tunneler kan få et stort skadeomfang for trafikanter. De sisteårene har det skjedd flere alvorlige ulykker i tunnel, noe som har utløst skjerpede sikkerhetskrav til vegtunneler. Kravene øker med tunnelens lengde. Det skal blant annet være rømningsveier, kommunikasjonsmuligheter og slokkeutstyr. Utenfor tunnelene er det behov for nødstasjon, teknisk rom og havarilomme. Tunnelmunninger kan ikke ligge for nært kryss. Påkjøringsfelt må være avsluttet før vegen går inn i tunnel.

Reiseopplevelse

Tunneler er imponerende byggverk som fascinerer mange. Likevel opplever endel trafikanter et visst ubehag ved å kjøre i tunneler. De føler seg innestengte og utrygge. Trafikkstøyen i tunneler kan forsterke den negative opplevelsen. Inne i tunnelen oppstår et høyere lydnivå på grunn av refleksjoner fra tunnelveggen. Støyenøker dersom tunnelen ligger med stigning som følge av bilenes akselerasjon. Trafikanter flest vil gjerne se hvor de kjører. Det gir bedre kjøreopplevelse å se landskap og bebyggelse enn en tunnelvegg. Tunnel blir derfor alternativet der andre vegløsninger ikke strekker til.»

Sitat slutt. SVV sin egen konklusjon i dokumentet er: «Statens vegvesen ønsker så få og så korte tunneler som mulig.» Amen.

Terje Tovan, Borgerlisten i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook