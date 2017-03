NTP og eit misunneleg AP

Dagens FrP/Høgre regjering i samarbeid med KrF og Venstre har lagt fram ein Nasjonal Transportplan som er tidenes beste for Møre og Romsdal.

Alle dei store prosjekta på riksvegane våre som Fylkestinget i år etter år har sett på topp her i fylket, vert no realisert med FrP i regjering og med Ketil Solvik Olsen som samferdselsminister.

Jubelen stod i taket då det no endeleg vert sett i gang arbeide på E-39 Betna -Stormyra, eit kjempeprosjekt til 2,1 milliard kroner. Like stor jubel vart det då heile E-136 frå Lerstad i Ålesund, Ørskogfjellet og dei lenge etterlengta prosjekta i Romsdalen kom på plass, 3,4 milliard kroner til desse tiltaka er ikkje akkurat "småpengar".

Som om ikkje dette var nok, kom også Stadt-skipstunellen på plass. Inga anna regjering har med andre ord levert det Møre og Romsdal har bedt om i ein Nasjoanl Transportplan.

Parti etter parti, organisajsonar, og folk flest jubler for tidenes NTP.

Så kjem AP og Else-May Botten

Med suraste kritikk, "er ikkje noko nytt og anna svada".

Er ikkje noko nytt nei, det har Botten heilt rett i. Ho burde vite det betre enn dei fleste etter 8 år med raud/grøn regjering med Ap og Botten i spissen. Ikkje eit komma av det som no vert lagt fram av dagens regjering klarte AP å få på plass av desse prosjekta som har stått på "vent" i fleire tiar.

Slik surmaga kritikk frå AP og Botten er direkte pinleg å høyre på og ikkje anna en direkte småleg.

Nei, Else-May Botten og Ap, lær av til dømes Sp sin Kristin Sørheim, som setter seg inn i samferdsel og faktisk skryter ilag med oss andre samferdselspolitikarane her i fylket av dagen regjering og KrF/Venstre sin NTP.

Men heldigvis vil eg aldri få sjå slik surmaga kritikk frå din partikollega Jon Aasen, han held seg for god til slik.

Vi som arbeider for samferdsel veit kva som er lagt ned av innsats for å få dagens NTP på plass, blandt anna av eit samla fylkesting og eit godt tverrpolitisk samarbeid i til dømes samferdselsutvalget her i fylket. Det er gjennom samarbeid vi får resultat, ikkje urettvis kritikk slik du framfører Else-May Botten.

Frank Sve, fylkesleiar/gruppeleiar Møre og Romsdal Frp

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook