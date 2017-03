Fraværet i videregående skoler i Møre og Romsdal har falt med 23 %

Frafallet ligger på omtrent det samme, fra 6 – 8 %. Ikke den store økningen som mange motstandere har spådd. Jeg tror at på sikt vil også frafallet reduseres, siden flere faktisk møter opp på skolen.

Skolene har naturlig nok forskjellige utgangspunkt der noen holder stabilt lavt fravær, mens andre skoler sliter med fravær helt opp i 50 %. Fylkeskommunen ønsker ikke å gå i detalj på skolenivå midt i skoleåret. Vi må vente til 2. termin er gjennomført.

Det er svært gledelig at elevene skulker mindre! Vi er på rett vei. Noen av elvene trengte litt hjelp til å ta det riktige valget, - som er å møte opp på skolen. Jeg har stor tro på at også Arbeiderpartiet ser at tiltaket virker, og håper at de også makter å ta et klart og tydelig standpunkt på sitt landsmøte i april.

Reversering og uro rundt tiltak som fungerer er det siste vi trenger.

Fraværsregelen virker!

Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Utdanningsavdelinga

Britt Janne Tennøy, Molde Høyre

--------

